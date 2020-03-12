Эксперт сравнил последствия от пандемии коронавируса с терактом 11 сентября

Москва, 12 марта. Объявленная Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пандемия в связи с продолжением распространения коронавируса может иметь негативные последствия для мировой экономики. Об этом заявил глава Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов.

По его словам, действия ВОЗ провоцируют экономическую панику, которая возникла в США после терактов 11 сентября 2001 года.

«Феномен коронавируса сопоставим с феноменом 11 сентября 2001 года. Оценивать те события только исключительно с позиции валютного курса и цен на нефть — в моем понимании, более чем близоруко», — пояснил эксперт.

Катасонов выразил уверенность, что заявление ВОЗ является частью «операции мировой закулисы, которая нацелена на создание паники, а также атмосферы неуверенности и ужаса в обществе, передает НСН.

«Под сурдинку этого ужаса мировая закулиса будет и дальше выстраивать тоталитарное общество, которое описано в антиутопиях Оруэлла и Хаксли», — отмечает эксперт.

11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный террористический акт в истории человечества. Боевики террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) захватили несколько пассажирских авиалайнеров, два из которых направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один пассажирский самолет террористы направили в здание Пентагона. В результате террористической атаки погибли около трех тысяч человек.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань начала стремительно развиваться масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных вирусом во всем мире достигает 128 тысяч человек. Количество жертв коронавируса достигает пяти тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.