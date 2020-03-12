Дочь летчика Пилютова рассказала, как тот отказался пить водку с пленным фашистским асом

Советский летчик-ас Петр Пилютов известен не только по учебникам истории и кадрам военной кинохроники. Имя Героя Советского Союза, одержавшего 23 воздушных победы, увековечено в названиях улиц сразу нескольких городов: Санкт-Петербурга, Аши и Рогачева (Республика Беларусь). На площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» после конференции «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда» дочь великого летчика и член РОО Ветеранов авиации «Серебряные крылья» Тамара Пилютова рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о том, чем именно прославился ее отец.

«Первый свой подвиг Петр Андреевич совершил в 1934 году, когда в составе эскадрильи спасал «челюскинцев» (члены экипажа судна «Челюскин», застрявшего во льдах в Чукотском море). Об этом мною написана небольшая книжка, в которой кратко описана их спецоперация», — с этими словами женщина вручила корреспонденту ФАН один экземпляр своих литературных трудов.

Также Пилютов участвовал в операции советских войск в Монголии на реке Халхин-гол и на граничащем с оккупированной Японией Манчжурией территорией озере Хасан против японцев. Позднее, уже в годы Великой Отечественной войны, летчику-истребителю довелось в одиночку охранять целую колонну из девяти транспортных самолетов, груженых продовольствием и донорской кровью.

«Дело было над Ладогой. Папа вылетел впереди колонны, чтобы отслеживать приближение потенциального противника. Через небольшое время он увидел на горизонте шесть черных точек. И сразу понял — это немцы. Чтобы демаскировать себя, он спрятался в облаках и начал ждать. Хотел сбить первый – ведущий самолет эскадрильи, но провернуть это получилось только со вторым. И обратно в облака! Фашисты подумали, что на них напал такой же отряд — ведь не может же у девяти «транспортников» быть только один защитник! — и замялись, начали кружиться на месте. Это помогло выиграть время транспортной колонне. Потом он сбил второго, и уже тогда немцы сообразили, что Пилютов только один – и начали на него охоту».

Со слов, рассказанных самим умудрившимся выжить летчиком своей дочери, корреспонденту ФАН стало известно, что в составе атакованной героем СССР нацистской эскадрильи был лучший из асов Германии. У его самолета был девятнадцатый номер, а «нос» специально окрашен в желтый цвет — так враги понимали, что надо спасаться бегством. Так поступил бы любой — но только не Пилютов.

«В ходе неравного боя у отца был подстрелен мотор, и он начал падать. Но поскольку папа еще в условиях Халхин-гола серьезно занимался планеризмом, он сумел посадить свой терпящий крушение самолет на поле, не разбившись при этом сам. Это был высший пилотаж!» — рассказала собеседница ФАН.

С ее слов, немцев чрезвычайно удивило, что упавший истребитель не взорвался и даже не загорелся при падении.

«И тогда они начали его добивать. Папа получил 23 пулевых ранения в спину и одно — в голову, но сумел вылезти из воздушного транспорта и спрятаться в сугробе неподалеку. Когда немцы улетели, к нему подошел мужик, который ехал за дровами на лошади, и подобрал его. Отец был спасен и позднее лечился в госпитале», — вспомнила женщина.

Следующая встреча Пилютова с «желтоносым» фашистским асом состоялась уже в 1942 году.

«Он стольких наших ребят погубил! В то время даже существовала установка, согласно которой все наши малоопытные летчики должны были немедленно уходить из боя, завидев его самолет — иначе их ожидала неминуемая гибель. Но все закончилось, когда нацистский летчик вновь сошелся в воздухе с отцом. Воздушная битва двух легендарных авиаторов была одной из самых долгих за всю историю — но папа все-таки сбил немца. Тот выпрыгнул из падающего транспорта с парашютом, однако расстрелять его в полете не позволяла русская примета, согласно которой летчик, уничтоживший своего катапультировавшегося «коллегу», сам впоследствии обязательно должен был подвергнуться той же участи», — рассказала член РОО Ветеранов авиации «Серебряные крылья».

Упавшего немца тут же взяли в плен советские солдаты, и впоследствии Пилютов увидел своего визави уже «на земле», когда был в увольнении. Тот встретил его как старого друга и даже предложил выпить спиртосодержащий напиток.

«А папа не пил ни пива, ни водки, вообще ничего! И очень не любил немцев, поскольку однажды увидел, как фашистские истребители расстреляли целую группу детей. Так что в ответ на миролюбивое предложение аса преломить с ним «спиртной хлеб» отец пообещал начистить тому морду и обматерил его — хотя в принципе не позволял себе никаких ругательств!»

Сбив нацисткого аса, Пилютов сам в свою очередь превратился в ночной кошмар для всех фашистских пилотов. Германия назначила за его смерть крупную награду, но тот сумел выжить, погубив при этом немало горячих нацистских голов. За проявленный героизм Пилютов был удостоен звания Героя Советского Союза и четырежды представлен к ордену Ленина.