Спонсор «Мемориала» фонд EED стал 20-м в списке нежелательных НКО в России

В среду, 11 марта, «Европейский фонд за демократию» (European Endowment for Democracy», EED, ЕДФ) был внесен в реестр нежелательных в России организаций. Он стал 20-й организацией в этом списке.

В результате проверки Генпрокуратура РФ установила: деятельность ЕДФ представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Европейский фонд за демократию» — независимая организация, предоставляющая гранты для продвижения демократии в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Турции, на Западных Балканах и за их пределами. Она была основана в 2013 году в Брюсселе и существует на средства Европейской комиссии и 23 европейских стран, а также Канады. Планируется, что к списку спонсоров присоединятся США.

Организацию возглавляет Ежи Помяновски, замминистра иностранных дел Польши — страны, известной негативной позицией по отношению к России.

«Гибкая» поддержка

Согласно официальному сайту ЕДФ, «миссия» организации — в оказании «гибкой поддержки продемократическим активистам», дополняя программы ЕС и ее членов по продвижению демократии.

«Работа ЕДФ определяется потребностями местных активистов демократического движения, которые не имеют возможности получить финансирование из других источников», — сообщается на сайте.

На практике это означает получение грантов вне конкурсной программы, лишь на основе симпатий руководства. Согласно отчету ЕДФ за 2018 год, за пять лет работы фонд выделил на поддержку НКО и активистов по всему миру 50 миллионов евро.

Брюссельская организация создана по прототипу других признанных нежелательными в России организаций по продвижению западных ценностей, таких как американская National Endowment for Democracy (NED). Последняя подозревается в финансовой поддержке Майдана, протестов перед «арабской весной» в 2011 году и других госпереворотах. Сходство американской и европейской организаций руководство ЕДФ не отрицает.

Антироссийская НКО

Существует множество подтверждений антироссийской активности фонда. В интервью украинским СМИ Ежи Помяновски сообщил, что целью фонда является борьба с «российской пропагандой». В 2015 году фонд представлял исследование «Как бороться с доминированием Кремля», посвященное противостоянию позиции российских властей в русскоязычных СМИ. «Научную» работу профинансировали Латвия и Нидерланды. Также организация объявляла набор сотрудников с обязательным знанием русского языка. Подать заявку можно до 16 марта 2020 года.

В России ЕДФ спонсирует различные антиправительственные организации, а также деятелей несистемной оппозиции. Финансовой поддержкой фонда пользуется «Мемориал» — признанная иноагентом в РФ правозащитная организация, основанная поддерживающим террористов запрещенной в России «Сети» Львом Пономаревым. Также ЕДФ спонсирует Фонд Бориса Немцова за Свободу, мероприятия которого стали популярной оппозиционной площадкой, привлекающей самых известных представителей либерального сообщества: Михаила Ходорковского, Владимира Кара-Мурзу, Алексея Навального и других.

Специализация — перевороты

ЕДФ отметился активной работой в Армении в 2017 году, что привело к «бархатной революции» в апреле 2018 года. Кроме того, вместе с посольством США и Нидерландов, а также фондом «Возрождение» Джорджа Сороса ЕДФ спонсировал в ноябре 2013 года открытие канала «Громадьское телевидение», который продвигал идеи Майдана. Открытой поддержкой фонда пользуются СМИ Грузии, Туниса и других стран с нестабильной обстановкой.

Признание «Европейского фонда за демократию» нежелательной организацией было лишь вопросом времени. Фонд является прямым аналогом других организаций, попавших в список нежелательных НКО, и не скрывает противодействия России. Ее бенефициары — фонд Немцова за свободу, «Мемориал» и другие — известны работой по раскачиванию обстановки в РФ, а роль ЕДФ в революциях других стран не оставляет сомнений в планах его руководства по отношению к России.