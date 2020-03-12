Милонов назвал причину раннего старта продаж Samsung Galaxy S20 в России

Официальные продажи смартфонов Samsung серии Galaxy S20 начались в России на день раньше. Депутат Госдумы Виталий Милонов связал такое решение производителя с желанием улучшить свою репутацию после блокировки функций Smart TV на телевизорах корейской компании.

Предварительно старт продаж был запланирован на пятницу, 13 марта. Однако уже в четверг флагманские модели смартфонов Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra можно приобрести у любого официального ритейлера страны. Об этом заявили в самой компании Samsung Electronics.

Стоимость Galaxy S20 составляет почти 70 тысяч рублей, а Galaxy S20 Plus — 80 тысяч рублей. Galaxy S20 Ultra можно приобрести за 99 990 рублей.

В беседе с Федеральным агентством новостей свое мнение по оценке такого решения производителя мобильных устройств из Кореи озвучил российский политик Виталий Милонов.

«Samsung хочет каким-то образом завуалировать и оттянуть тот негативный эффект, который он имеет. Компания понесла серьезный репутационный ущерб из-за того, что стала блокировать в своих телевизорах Smart функции только применительно к России и Белоруссии. Именно россияне пострадали от того, что Samsung не может разобраться со своими дилерами», — заявил Милонов.

При этом парламентарий также связывает более ранний старт продаж флагманов корейского производителя с борьбой за российский рынок мобильных устройств с китайскими компаниями.

«Если раньше топовые телефоны на Android были связаны именно с именем Samsung, то сейчас они очень сильно ощущают дыхание со стороны китайских конкурентов. Поэтому они пытаются вырваться вперед. Сейчас выходит несколько моделей одновременно, также вышла новая модель Xiaomi, а скоро выйдет топовый Huawei. Тогда Samsung очень сильно потеряет, поскольку у них на 30% цены выше, чем на аналогичные модели у других компаний», — подчеркнул Милонов.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Samsung будет и дальше работать в России, несмотря на требование законодательства РФ о предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Компания согласилась предустанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты.

В декабре 2019 года российский президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО в том числе на смартфоны и компьютеры. Первыми под действие закона попадут смартфоны. Соответствующий закон в отношении этой техники начнет действовать с 1 июля 2020 года.