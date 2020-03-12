Главные новости 12 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверг, 12 марта.

Скончался еще один пострадавший в результате обрушения гостиницы «Синьцзя» в провинции Фуцзянь. Количество жертв обрушения гостиницы в Китае увеличилось до 29.

Одним из самых полезных в борьбе с вирусами был назван чеснок. Врачи рассказали, какие продукты помогут защититься от вирусов.

Лена Миро обрушилась с критикой на супругу рэпера Джигана — модель и дизайнера Оксану Самойлову. Лена Миро обвинила Самойлову в эмоциональной распущенности.

Итальянские власти запретили проводить свадьбы и похороны из-за коронавируса, сообщил CNN. Коронавирус стал причиной запрета проведения свадеб и похорон в Италии.

Чешские власти готовы к переговорам с Российской Федерацией с целью разблокировки отношений между двумя странами. Чехия готова возобновить отношения с Россией.

Как только Украина вступит в Евросоюз, она потеряет территорию еще восьми областей. Симоненко рассказал, сколько областей потеряет Украина при вступлении в Евросоюз.

Россия и Турция достигли взаимопонимания по большинству вопросов, касающихся сирийского Идлиба. Турция заявила, что достигла согласия с Россией по Идлибу.

Евгений Комаровский уверен, что коронавирус нового типа COVID-19 неизбежен, скоро он станет таким же привычным, как грипп. Доктор Комаровский отказался отменять отпуск из-за коронавируса.

Рэпер Джиган, который находится в элитной клинике в США, продолжает публиковать в своих соцсетях странные посты. Подписчики попросили отобрать телефон у Джигана, публикующего странные посты с Самойловой.

Эксперт отметила, что Оксана Самойлова и раньше знала о поведении супруга. Звездный таролог Абравитова рассказала о будущем пары Джигана и Самойловой после скандала.