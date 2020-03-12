Манукян: Что это за посольство в России, которое не пускает россиян на свою территорию

На фоне бессрочных пикетов возле посольства Ливии в Москве в поддержку незаконно удерживаемых в Ливии граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана начался новый этап этой акции. Дал ему старт, как и месяц назад, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. В ходе акции планировались персональные обращениях граждан с требованием отпустить россиян из ливийской тюрьмы.

Однако в итоге ливийская сторона отказалась пускать на территорию посольства россиян с обращениями. Достучаться до них удалось только Малькевичу. Посольство Ливии поставило жесткое условие — пишите обращения и сдавайте их централизованно, так как на территорию посольства никто из участников акции не зайдет.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян был среди тех, кто в числе первых пикетировал посольство Ливии с требованием освободить россиян. Теперь Манукян готов принять участие в новой акции.

Это наша земля! Колонка Вадима Манукяна

Мало того, что в Ливии десять месяцев удерживают наших граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, так теперь нам еще и на территорию ливийского посольства нельзя заходить?! Вам не кажется, что что-то пошло не так? Что это за посольство в России, которое не пускает россиян на свою территорию? Это наша земля!

Да, формально посольская территория является территорией Ливии, но ливийские дипломаты не должны забывать, что они здесь — всего лишь гости. Сегодня тут есть посольство Ливии, а завтра представители этого государства, во власть которого интегрировались террористы, может пробкой отсюда вылететь! На мой взгляд, поддержание дипломатических отношений с нынешней Ливией, где происходит подобное беззаконие, — это вовсе не «священная корова».

Отмечу, никто не собирался заходить в посольство в неприемные часы. Акция предусматривала полное соблюдение всех международных норм и правил. Но, если гостеприимством злоупотребляют, гостей могут попросить покинуть территорию. Пусть помнят об этом!

Просим МИД РФ активнее вмешаться в ситуацию

Знаю, что МИД РФ держит ситуацию с российскими социологами на контроле, но насколько я понимаю, на сегодня все наши дипломаты эвакуированы из Ливии в Тунис. Именно поэтому Максима и Самера практически некому навещать в тюрьме. Считаю, что на фоне хамского поведения посольства Ливии пора МИД РФ активнее вмешаться в ситуацию с россиянами, удерживаемыми в ливийских застенках.

Если в Триполи плохо слышат нормальный язык дипломатии, наверное, пора переходить к более жесткой риторике. Я обязательно в ближайшее время приму участие в акции у ливийского посольства. Пора переходить от «знаков внимания» к жестким требованиям.

Мы активно боролись за Марию Бутину и Кирилла Вышинского. Их в итоге нам вернули. Максим и Самер имеют такое же право получить от России полноценную поддержку и защиту. Пришло время бить в набат!

Очень рад, что широкая общественность не осталась в стороне от этой акции. Теперь уже Мария Бутина и Кирилл Вышинский сами выходят с пикетами, чтобы помочь вызволению незаконно заточенных в тюрьме россиян. Именно так и должно поступать зрелое гражданское общество. Сейчас пришло время сплочения. Если мы все как один выступим в защиту наших ребят, нынешнему режиму в Ливии трудно будет до бесконечности отгораживаться от наших активных требований.