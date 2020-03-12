Айза показала трогательное видео с Гуфом

Москва, 12 марта. Телеведущая и блогер Айза Анохина дала своему бывшему супругу рэперу Гуфу (Алексею Долматову) еще один шанс воссоединиться с сыном Сэмом.

Блогер опубликовала в Instagram трогательное видео с сыном и экс-мужем. На видео Гуф держит на шее своего сына и вместе с ним поет песню, пританцовывая. Анохина объяснила свое решение дать бывшему мужу второй шанс после того, как исполнитель сорвался на наркотики во время отдыха с сыном в Таиланде.

«Семья ― это не только любящая жена и муж, семья ― это мама папа и дети! Что бы не происходило в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей!» ― написала блогер.

Гуф подорвал доверие бывшей жены, которая отправила сына отдыхать вместе с отцом. Во время отдыха в Таиланде исполнитель стал употреблять наркотики и поругался с дзюдоистом Дмитрием Носовым. Все это Гуф снимал на видео. Увидев кадры из отпуска своего бывшего супруга, Анохина запретила Гуфу видеться с сыном. По словам блогера, из-за выходок рэпера ее нынешний брак «трещит по швам».

Ранее Гуфа заподозрили в тайной женитьбе. Исполнитель опубликовал фото с обручальным кольцом на руке. Внимательные фанаты заметили, что у пары на руках есть обручальные кольца. Поклонники сделали вывод, что рэпер тайно женился, и начали поздравлять его с бракосочетанием. Об очередном романе Гуфа стало известно в декабре прошлого года, когда рэпер начал публиковать фотографии с новой возлюбленной.