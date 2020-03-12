Донбасс сегодня: Киев создает центр борьбы с коронавирусом, СБУ «прессует» волонтеров

Донбасс, 12 марта. От обстрелов украинских силовиков пострадали города и села в ДНР. СБУ возбуждает уголовные дела в отношении украинских волонтеров. Киев открывает в Луганской области инфекционный центр по борьбе с коронавирусом. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Количество нарушений режима прекращения огня со стороны армии Киева за сутки составило 11 раз, все обстрелы зафиксированы в направлении населенных пунктов ДНР. На горловском и донецком направлениях киевские силовики стреляли из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, зенитных установок, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В зону обстрелов вошли Гольмовский, Михайловка, Донецк, Докучаевск и другие населенные пункты.

В комментарии корреспонденту ФАН пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор сообщила, что по факту совершения террористических актов украинскими силовиками следственным управлением ведомства возбуждены уголовные дела в отношении командиров 59-й и 128-й бригад ВСУ. В результате их преступных действий зафиксировано семь повреждений жилых домов в Никитовском районе Горловки. В Докучаевске повреждена квартира в многоэтажном доме.

СБУ охотится за волонтерами

Разведке Народной милиции ДНР стала известна информация о том, что сотрудники Службы безопасности Украины возбудили восемь уголовных дел в отношении украинских волонтеров по факту распространения ими в социальных сетях фотоматериалов, на которых якобы изображены военные объекты. Источник из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ утверждает, что травля волонтеров осуществляется по инициативе комбрига Зубанича, которого не поставили в известность о получении гуманитарной помощи командиры подразделений бригады.

Однако теперь из-за отсутствия необходимого волонтерского участия в жизни данного соединения недоволен личный состав бригады, которому от добровольных помощников доставались продукты, лекарства, одежда, электрогенераторы и стройматериалы.

В Северодонецке создают центр для лечения инфицированных коронавирусом

Руководители силовых ведомств Украины и министерства здравоохранения приняли решение открыть в Северодонецкой больнице №2 отделение для больных с подозрением на инфицирование коронавирусом. Об этом сообщают в Народной милиции ЛНР. Источник луганчан в Генштабе ВСУ рассказал, что таким образом антикризисный штаб решил обезопасить Киев и западные области от распространения вируса. Из многопрофильной больницы в Луганской области сделают карантинную зону для заболевших со всей Украины.

В госпиталь планируется командировать медиков-инфекционистов, которым будут выплачивать денежные премии за риск. Будут предоставлены лечебные средства в расчете на 2 тысячи больных и организованы камеры для сжигания отходов. Охрану зоны будут обеспечивать подразделения Национальной гвардии, а сотрудники СБУ — принимать меры для предотвращения паники среди мирного населения.

В зоне ООС проверяют состояние здоровья бойцов ВСУ

В зоне силовой операции по указанию главного военно-медицинского управления ВСУ проводится проверка состояния здоровья военнослужащих, которое оставляет желать лучшего. В рядах армейцев наблюдается рост заболеваний пневмонией и туберкулезом. В 28-й механизированной бригаде в феврале этими болезнями заболело 67 человек. А в 10-й горно-штурмовой в марте с пневмонией в больницы попали 28 солдат. Многие из них не были доставлены на лечение в военные госпитали в Мариуполе и Красноармейске ввиду того, что они переполнены. Поэтому больных размещают в городских больницах Волновахи и Константиновки. Информация о росте заболеваний туберкулезом скрывается от общественности.

Украинские «защитники» ограбили местного жителя

Спикер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что военнослужащие 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, решив обогатиться перед уходом на ротацию, совершили незаконные действия в отношении жителя Счастья. Угрожая применить физическую силу, группа «освободителей» забрала у местного предпринимателя автомобиль «Газель» и 25 тысяч гривен.

Это уже не первый случай краж и грабежей с участием военнослужащих бригады. Местные жители не нашли поддержки в своих бедах у руководства бригады и обратились с жалобой к командующему Операцией объединенных сил Владимиру Кравченко и на горячую линию Минобороны Украины. Сейчас в подразделении проводят служебное расследование правоохранители и комиссия из Генштаба ВСУ.