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Экономист Громов рассказал, что ждет россиян при резком падении цен на нефть

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Экономист Громов рассказал, что ждет россиян при резком падении цен на нефть

Падение цен на нефть ниже 35 долларов за баррель приведет к существенному снижению покупательной способности населения. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил руководитель энергетического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов.

Он оценил возможность резкого падения цен на нефть и то, как это отразится на жизни россиян.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что при стоимости нефти $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей бюджет РФ в 2020 году недополучит около 3 трлн рублей. Рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля, полагает Кудрин.

Экономист Громов рассказал, что ждет россиян при резком падении цен на нефть

Нефть тянет рубль на дно

Алексей Игоревич, если рассуждать пессимистически и представить, что цена на нефть все же упала ниже 35 долларов за баррель, что это будет означать для российской экономики?

— Это будет означать разворачивание самого настоящего антикризисного сценария.

В этой ситуации властям придется активно использовать ресурсы Фонда национального благосостояния для поддержания не только макроэкономической стабильности, но и для обеспечения бездефицитности бюджета.

Экономист Громов рассказал, что ждет россиян при резком падении цен на нефть

Вторая составляющая нашего положения будет заключаться в том, что в этой ситуации неизбежно более чувствительное повышение курса рубля по отношению к национальным валютам. Это, в свою очередь, отразится на покупательской способности населения и войдет в жесткое противоречие с объявленной президентом целью повышения благосостояния граждан.

Такого не было давно

Какова вероятность этого пессимистического сценария?

— Она складывается из нескольких факторов. Главный — это фактор, который трудно прогнозировать: коронавирус. Если эпидемию не удастся обуздать в пределах первого полугодия 2020 года и вся эта история с COVID-19 растянется на конец года, это приведет к ухудшению состояния макроэкономики.

Сейчас мы говорим о том, что последствия коронавируса, которые мы сегодня ощущаем — крайне серьезные: в 2020 году впервые с 2009 года не будет роста мирового спроса на нефть. Однако дальнейшее усугубление ситуации с коронавирусом может привести к тому, что впервые за многие годы рост мировой экономики может замедлиться в половину или на две трети. А это уже ситуация масштабного падения мирового спроса на нефть. Этого мы не видели очень давно.

К чему это может привести?

— В условиях существующего избытка предложения это может спровоцировать панические настроения на рынках. Рынок нефти — это рынок ожидания, рынок будущего, рынок фьючерсов. В этой ситуации, если главные мировые игроки не будут верить в перспективы нефти, в моменте цены могут просесть до цифр ниже 30 долларов за баррель.

Шока не будет

Первое, что вспоминают россияне при слове «кризис» — это дефолт 1998 года. Насколько высока вероятность того, что подобные масштабы кризиса для населения могут повториться?

— Думаю, такая вероятность исключена в силу того, что Россия учится на тех кризисах, через которые проходит.

Экономист Громов рассказал, что ждет россиян при резком падении цен на нефть

Средства, накопленные в резервах государства, позволят избежать кратковременных шоков.

— Значит, мы защищены?

— Единовременного шока не будет. Но если ситуация затянется, если опасно низкие цены на нефть будут держаться относительно долгий период времени, это будет означать сначала замедление темпов экономического роста, а затем и экономическую стагнацию, и в дальнейшем возможность скатывания России в рецессию. Чего бы, конечно, не хотелось.

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