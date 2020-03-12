Экономист Громов рассказал, что ждет россиян при резком падении цен на нефть

Падение цен на нефть ниже 35 долларов за баррель приведет к существенному снижению покупательной способности населения. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил руководитель энергетического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов.

Он оценил возможность резкого падения цен на нефть и то, как это отразится на жизни россиян.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что при стоимости нефти $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей бюджет РФ в 2020 году недополучит около 3 трлн рублей. Рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля, полагает Кудрин.

Нефть тянет рубль на дно

— Алексей Игоревич, если рассуждать пессимистически и представить, что цена на нефть все же упала ниже 35 долларов за баррель, что это будет означать для российской экономики?

— Это будет означать разворачивание самого настоящего антикризисного сценария.

В этой ситуации властям придется активно использовать ресурсы Фонда национального благосостояния для поддержания не только макроэкономической стабильности, но и для обеспечения бездефицитности бюджета.

Вторая составляющая нашего положения будет заключаться в том, что в этой ситуации неизбежно более чувствительное повышение курса рубля по отношению к национальным валютам. Это, в свою очередь, отразится на покупательской способности населения и войдет в жесткое противоречие с объявленной президентом целью повышения благосостояния граждан.

Такого не было давно

— Какова вероятность этого пессимистического сценария?

— Она складывается из нескольких факторов. Главный — это фактор, который трудно прогнозировать: коронавирус. Если эпидемию не удастся обуздать в пределах первого полугодия 2020 года и вся эта история с COVID-19 растянется на конец года, это приведет к ухудшению состояния макроэкономики.

Сейчас мы говорим о том, что последствия коронавируса, которые мы сегодня ощущаем — крайне серьезные: в 2020 году впервые с 2009 года не будет роста мирового спроса на нефть. Однако дальнейшее усугубление ситуации с коронавирусом может привести к тому, что впервые за многие годы рост мировой экономики может замедлиться в половину или на две трети. А это уже ситуация масштабного падения мирового спроса на нефть. Этого мы не видели очень давно.

— К чему это может привести?

— В условиях существующего избытка предложения это может спровоцировать панические настроения на рынках. Рынок нефти — это рынок ожидания, рынок будущего, рынок фьючерсов. В этой ситуации, если главные мировые игроки не будут верить в перспективы нефти, в моменте цены могут просесть до цифр ниже 30 долларов за баррель.

Шока не будет

— Первое, что вспоминают россияне при слове «кризис» — это дефолт 1998 года. Насколько высока вероятность того, что подобные масштабы кризиса для населения могут повториться?

— Думаю, такая вероятность исключена в силу того, что Россия учится на тех кризисах, через которые проходит.

Средства, накопленные в резервах государства, позволят избежать кратковременных шоков.

— Значит, мы защищены?

— Единовременного шока не будет. Но если ситуация затянется, если опасно низкие цены на нефть будут держаться относительно долгий период времени, это будет означать сначала замедление темпов экономического роста, а затем и экономическую стагнацию, и в дальнейшем возможность скатывания России в рецессию. Чего бы, конечно, не хотелось.