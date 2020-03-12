Тайные гробы: США скрыли потери солдат от удара по базе в Ираке ради рейтинга Трампа

Власти США организовали новую агрессивную кампанию против Ирана на иракской земле, пытаясь поднять рейтинг Дональда Трампа перед выборами. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Вчера иракские СМИ сообщили об очередном обстреле американской военной базы на территории Ирака, которая привела к новым жертвам среди солдат западной коалиции.

Неизвестные обстреляли военный лагерь Таджи рядом с Багдадом при помощи 18 кустарных реактивных снарядов, отдаленно напоминающих снаряды для БМ-13 «Катюша». В результате удара, как сообщают представители Коалиции, погибли 2 американских солдата и 1 британский военнослужащий.

Помимо этого, в результате удара 12 военных получили ранения разной степени тяжести.

В качестве ответного шага США решили провести ряд авиаударов по позициям народного ополчения Ирака «Хашд Шааби» на ирако-сирийской границе. Согласно распространяемой прозападной организацией «Сирийская обсерватория по правам человека», которую раскручивают мировые СМИ, удары США привели к гибели 26 бойцов «Хашд Шааби», тесно связанных с Ираном.

Новая провокация США против Ирана

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило агрессивные действия США на Ближнем Востоке с кандидатом исторических наук, главным редактором журнала «Архонт» Антоном Бредихиным.

По словам Бредихина, США решили нанести удар по «Хашд Шааби» в попытке задеть позиции Ирана, поскольку Вашингтон считает его виновным во всех проблемах на Ближнем Востоке.

«США рассматривают именно эту организацию, как, скорее всего, государствообразующую, так как часть элементов имеет связи с управлением Ирака, а также как союзника для Ирана. Видимо США таким образом хочет, через нанесение ударов по таким организациям, нанести удар по позициям Ирана, который фактически имеет контроль над третью иракской территории», — говорит политолог.

Продолжение взятого курса

Как считает собеседник ФАН, в авиаударах Вашингтона следует усматривать некий стратегический удар по позициям Тегерана и продолжение все тех же событий, которые начались с момента убийства командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани 3 января 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей уже обращало внимание, что, отдав приказ на авиаудар по Сулеймани на территории Ирака, президент США Дональд Трамп фактически совершил акт международного терроризма, который привел к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Именно убийство Сулеймани послужило причиной атаки 8 января по военной базе в Ираке, где располагаются американские солдаты. Согласно заявлениям Тегерана, в результате удара погибли более 80 американцев и еще несколько сотен пострадало. Однако в США изначально отрицали потери, но позже признали этот факт, правда все же не в таком количестве, видимо боясь за репутацию.

Вполне возможно, что авиаудар по «Хашд Шааби» был попыткой сохранения репутации и мнения самих американцев о Трампе. Ему нужно показывать, что американцы не проигрывают, тем более в его президентский срок. Поэтому ему важно, даже с учетом его стратегии ухода из всех стран, он вынужден оставаться в тех регионах, куда американцы зашли до него. Если он уйдет хоть из одного из них – это будет мощнейший удар по его будущему переизбранию, считает Бредихин.

Трамп хочет набрать политические очки на Ближнем Востоке

По мнению главного редактора журнала «Архонт», в Вашингтоне поставили цель обострение ситуации на Ближнем Востоке и решили начать новую мини-победоносную военную кампанию. Им нужен рейтинг для американского лидера и усиление тех или иных партий. Поэтому такая кампания может служить поводом для улучшения рейтинга или самого президента, или одной партий.

«Вполне возможно это была попытка сохранения репутации и мнения самих американцев о Трампе. Ему нужно показывать, что американцы не проигрывают, тем более в его президентский срок. Поэтому ему важно, даже с учетом его стратегии ухода из всех стран, он вынужден оставаться в тех регионах, куда американцы зашли до него. Если он уйдет хоть из одного из них – это будет мощнейший удар по его будущему переизбранию», — отмечает собеседник ФАН.

В то же время необходимо признать, что конфликт с Ираном для США довольно рискованная затея. В Вашингтоне не ожидали, что Тегеран будет готов отвечать на провокации и не позволит бить по его репутации. Удары по американской базе 8 января стали отличным доказательством этого.

«Она действительно может оказаться провальной для Вашингтона, но желания у американцев другие. Ради заполучения рейтинга они готовы рисковать, в том числе делая ставку на в будущем провальные акции», — говорит Бредихин.

Политика Вашингтона, как фактор нестабильности в мире

По мнению собеседника ФАН, США сейчас являются фактором дестабилизации на Ближнем Востоке, потому как Вашингтон лезет во все страны региона.

«Им интересно расшатать ситуацию между Израилем и Палестиной, предлагая свои варианты развития событий, которые исключают интересы палестинцев. Интересно им и влезть в Сирию, даже насчет Ливана сейчас подумывают. Ситуация в Ираке также является дестабилизирующим фактором. В принципе США уже давно являются лишним игроком на данном поле и следовало бы его убрать», — говорит политолог.

Сокрытие потерь от агрессивной политики

Американские власти проводят довольно активную и агрессивную внешнюю политику, которая включает в себя и отправку военного контингента в тот или иной уголок мира. Однако сами американцы даже не подозревают, как дорого для народа обходится действия их правительства.

С целью снижения стресса среди населения и демонстрации «непобедимости американской армии» Вашингтон уже многие годы скрывает реальные потери в конфликтах по всему миру. Событие 8 января, когда сначала США отрицали потери, но позже признали их, причем несколько раз увеличивая число погибших, лишь одно из немногих.

ФАН обращало внимание читателей, что для сокрытия погибших американское руководство тайно переправляет тела из стран Ближнего Востока в Европу. В большинстве же случаев, боевые потери Вашингтон пытается выдать за несчастные случаи или смерти по вине самих солдат.

Согласно лишь официальной статистике, подобные показатели превышают чуть ли не в два раза боевые потери американцев.

Вполне вероятно, что и в истории с ударом по военному лагерю Таджи, количество потери вырастет спустя какое-то время.

По мнению Бредихина, вполне возможно, что погибло далеко не 3 человека, о которых сообщается.

«Потери нужно подавать для официальных источников постепенно: сначала три, потом пять, а потом уже и десять человек. Чтобы цифра настоящая не шокировала американских граждан, и они не были удивлены такими ужасными последствиями. Цифры в данном случае всегда очень сильно занижаются и потом подаются в крайне пропорциональном формате», — говорит эксперт.

Американцам пора домой

Присутствие американского военного контингента в странах Ближнего Востока стало одной из самых явных причин нестабильности в этом регионе. Важно заметить, что американские солдаты сейчас находятся в ближневосточных странах и вовсе незаконно. Сирийское руководство изначально выступало против присутствия США в регионе, и регулярно требует покинуть свои земли.

После январской провокации Вашингтона против Ирана, с требованием к американским военным покинуть их страну выступил и давний союзник США – Ирак. Правительство страны на фоне ирано-американского конфликта приняло резолюцию, которая призывает американцев уйти с иракской земли. Правда, Вашингтон попытался замять эту историю, сначала выдвинув невообразимые требования, а после и вовсе начал игнорировать факт незаконности своих действий.

Однако, как считает Бредихин, для Вашингтона важно сохранение имиджа, и если американцы начнут проигрывать, то они наоборот будут усиливать свой контингент, дабы показывать своим гражданам, что США никто не может победить, тем более на Ближнем Востоке. Оправдывая все якобы борьбой с терроризмом или ядерным оружием, они будут усиливать свой контингент в случае потери репутации.

Ближний Восток должен стать неинтересен США

По мнению политолога, рассматривать международное давление в качестве меры, которая поможет вывести войска США с территории Ближнего Востока, не следует. Мы прекрасно знаем, что Вашингтон не повинуется решениям ООН, он их не исполняет и даже действует против них. Не исполнят он и решения других международных организаций. Это бессмысленно.