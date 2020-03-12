Больше половины россиян поддержали поправки в конституцию

Москва, 12 марта. Больше половины россиян поддерживают поправки в конституцию, внесение которых в начале года инициировал президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно проведенному социологическому исследованию, не менее 64% жителей страны готовы поддержать внесение изменений в основной закон страны. С 6 марта доля сторонников поправок выросла на 22%.

Практически все россияне (87%) знают о предстоящем голосовании, а каждый второй (49%) может назвать точную дату мероприятия — 22 апреля. Подавляющее большинство респондентов (69%) намерено принять участие в референдуме, почти половина (45%) россиян выразила крайнюю степень уверенности в своем решении и лишь небольшой процент (17%) все еще сомневается.

Многие участники опроса (73%) осведомлены о предложении депутата Госдумы Валентины Терешковой обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина после принятия поправок в конституцию.

Ранее сообщалось, что более двух третей российских регионов, включая Москву и Петербург, поддержали внесение поправок в основной закон. Первым регионом, в котором проголосовали за изменение конституции, стал Приморский край.

Внести поправки в конституцию в январе предложил президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. 11 марта Госдума РФ приняла законопроект о поправках в окончательном чтении, в тот же день инициативу одобрили в Совете Федерации.