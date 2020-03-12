Торги на биржах США приостановили из-за падения котировок

Нью-Йорк, 12 марта. Торги на фондовом рынке в США приостановили на 15 минут после падения индексов. Об этом свидетельствует информация, которая размещена на официальном сайте торговой площадки.

После начала сессии индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq упали на более 7%. Если индекс S&P 500 снизится на 13%, то торги будут еще раз приостановлены на 15 минут. В случае снижения индексов до 20% торги прекратят на целый день. Отметим, что торги уже были приостановлены в понедельник. В последний раз такое было в 1997 году.

Также упали в цене акции и финансовых компаний. В частности, бумаги Goldman Sachs подешевели на 9,3%, Visa — на 7,5%, Apple — на 7,5%, Nike — на 9,7%.

Напомним, индекс РТС на Московской бирже снизился на 8,1% и составил 997,93 пункта. В предыдущий раз индекс РТС опускался ниже 1000 пунктов 31 июля 2017 года.