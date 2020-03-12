Депутат Госдумы Сергей Катасонов отправлен на карантин. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин оценил угрозу коронавируса

Угроза коронавируса в России минимальна, несмотря на трудную ситуацию за рубежом. Такую оценку дал премьер-министр Михаил Мишустин. Борьба с эпидемией стала одной из самых частых тем на повестке кабмина. И неслучайно политик призвал своих коллег как можно меньше ездить за границу. Похоже, что в ином случае им грозят обследования, например, как депутату Госдумы Сергею Катасонову. Сегодня его вместе с несколькими коллегами принудительно отправили на карантин. Дело в том, что парламентарий недавно вернулся из Франции, но не подумал о мерах самоизоляции. А они в Москве сейчас обязательны. Как бы то ни было, наша страна уже готова ограничить авиасообщение с Европой.

«Нами принято решение – начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом сохраняются рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию. Также федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — обратился к коллегам Мишустин.

Глава кабмина призвал граждан, особенно старшего поколения, следить за своим здоровьем. И с пониманием относиться к новым мерам и запретам. Тем более что сейчас это дает результат. В России зафиксировано лишь 28 случаев коронавируса, что в разы меньше по сравнению с другими крупными странами.