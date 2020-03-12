Депутат Госдумы Сергей Катасонов отправлен на карантин. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин оценил угрозу коронавируса
Угроза коронавируса в России минимальна, несмотря на трудную ситуацию за рубежом. Такую оценку дал премьер-министр Михаил Мишустин. Борьба с эпидемией стала одной из самых частых тем на повестке кабмина. И неслучайно политик призвал своих коллег как можно меньше ездить за границу. Похоже, что в ином случае им грозят обследования, например, как депутату Госдумы Сергею Катасонову. Сегодня его вместе с несколькими коллегами принудительно отправили на карантин. Дело в том, что парламентарий недавно вернулся из Франции, но не подумал о мерах самоизоляции. А они в Москве сейчас обязательны. Как бы то ни было, наша страна уже готова ограничить авиасообщение с Европой.
«Нами принято решение – начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом сохраняются рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию. Также федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — обратился к коллегам Мишустин.
Глава кабмина призвал граждан, особенно старшего поколения, следить за своим здоровьем. И с пониманием относиться к новым мерам и запретам. Тем более что сейчас это дает результат. В России зафиксировано лишь 28 случаев коронавируса, что в разы меньше по сравнению с другими крупными странами.
«ЭкзоМарс» отложен до 2022 года
Но, кроме того, планы России и Европы теперь срываются на самых дальних рубежах. «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) отложили совместную миссию «ЭкзоМарс» на два года. Вообще-то, ее запуск планировался уже этим летом, но эксперты переоценили свой график. Оказалось, что все испытания и проверки с обеих сторон потребуют куда больше времени, чем ожидалось. Причем даже здесь свою роль сыграл коронавирус:
«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата «ЭкзоМарс», а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия», — заявил гендиректор «Роскосмоса».
Через два года «ЭкзоМарс» совершит полет к нашему соседу в космосе, т.е. на Красную планету. Корабль оснастят марсоходом, который займется геологическими исследованиями. Еще одна задача: поиск на Марсе следов жизни (причем не только прошлой, но и, возможно, настоящей). Сейчас это крупнейший проект «Роскосмоса» с европейским агентством. Увы, теперь он стартует лишь в августе-сентябре 2022 года.
Советника СНБО атаковали на встрече по Донбассу
А на Украине снова разгораются страсти по Донбассу. Громким скандалом обернулась сегодня конференция в Киеве, где выступал советник главы СНБО Сергей Сивохо. Политик начал презентацию о том, как вернуть мирный диалог с жителями Донбасса, но его речь сразу же пошла не по плану. Из толпы раздались лозунги с оскорблениями, и дело перешло к потасовке. В соцсетях появились кадры с места событий. Сивохо обступили, прижали к стене и начали толкать. В разгаре потасовки советник СНБО не удержался на ногах и упал. По данным украинских СМИ, агрессивную акцию устроили националисты. В том числе с подачи скандально известного формирования «Азов». Похоже, на мирный диалог с Донбассом они не особо рассчитывали, и взамен решили показать «силовые методы». В итоге зачинщиков задержала полиция — в общей сложности это 15 человек. Им вменяют хулиганство. Ну, а сама конференция после внезапного срыва так и не продолжилась.