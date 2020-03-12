Экономисты оценили главный козырь России в нефтяной войне

Россия готова к нефтяной войне — конкурентное преимущество российской нефти сорта Urals состоит в ее низкой себестоимости. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев.

Козырь России

Российская Федерация может оказаться единственным производителем нефти, который способен работать при цене 15-20 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно оценке аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank, преимуществами Российской Федерации являются развитая инфраструктура, низкая стоимость производства, гибкая налоговая система и плавающий курс рубля. Кроме того, российские производители получают часть доходов в долларах, а расходуют в рублях. Таким образом они могут инвестировать в производство тогда, когда их конкуренты вынуждены эти траты сокращать.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Саудовская Аравия предложила поставлять в Роттердам нефть марки Arab Light по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals.

Россия готова к нефтяной войне

Как отметил Илья Григорьев, Россия готова к нефтяной войне — конкурентное преимущество российской нефти сорта Urals состоит в низкой себестоимости.

«Но проблема в том, что Саудовская Аравия вместе с другими арабскими государствами может в апреле предложить для рынка более 7 млн баррелей нефти в сутки, а Россия имеет запас по наращиванию добычи только 0,5 млн баррелей. При этом запасы легкодоступной нефти в РФ значительно уступают по объемам запасы, которые имеет Саудовская Аравия. Остальной объем нефти — это трудноизвлекаемые запасы и их себестоимость выше», — пояснил Илья Григорьев.

Но, обратил внимание экономист, вероятнее всего, подобное развитие событий было предусмотрено российскими нефтяниками, когда на встрече ОПЕК+ РФ отказалась от продления сделки. Сейчас действительно Россия нуждается в развитии нефтяной отрасли, для чего требуется и наращивать добычу, и вкладывать немалые инвестиции в разработку новых месторождений, заключил аналитик.

Нужно возобновлять работу ОПЕК+

Технический директор криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков не столь оптимистичен, но подчеркивает важность возобновления работы в рамках ОПЕК+. Он обратил внимание, что уже четыре страны объявили нефтяную войну против России: ОАЭ увеличивают добычу нефти, Ирак и Кувейт резко снижают цены на нее. Эти страны суммарно обеспечивают более четверти мировой добычи нефти. Россия обеспечивает всего 12% мировой добычи нефти. При этом стоимость добычи одного барреля черного золота в России в два раза больше, чем в других странах, обращает внимание экономист.

«По оценкам IHS Markit, себестоимость добычи нефти в России составляет 42 доллара. При этом средняя себестоимость в других странах не превышает: Саудовская Аравия — 17 доллара; Ирак — 20 долларов, ОАЭ — 20 долларов. Уже сегодня цена на нефть опустилась ниже себестоимости ее добычи в России», — пояснил Дмитрий Волков.

Экономист отметил, что сегодня важно начать переговоры с ОПЕК+ и Саудовской Аравией. Это поможет прийти к согласию о приемлемой для всех стоимости нефти.