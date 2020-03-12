Двух организаторов марша Немцова задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 марта. Двоих организаторов марша в день памяти Бориса Немцова задержали в четверг, 12 марта, в Петербурге за нарушение правил проведения массовых собраний.

Координатора проекта «Объединенные демократы» Сергея Кузина задержали возле дома. Его вместе с активисткой Ольгой Смирновой доставили в 43-й отдел полиции по подозрению в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Согласно 20.2 ч. 2 КоАП РФ, которую вменяют Смирновой, нарушение правил проведение массовых мероприятий предполагает штраф до 30 тысяч рублей или арест на 10 суток. Кузина и еще нескольких задержанных подозревают в нарушении статьи 20.2 ч. 5. Наказание за нарушение данной статьи предполагает штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, пишут «Невские новости».

В Петербурге и Москве 29 февраля прошли марши Немцова, в ходе которых были зафиксированы попытки устроить провокации ― некоторые участники акции пытались скандировать политические лозунги. Все нарушения пресекались сотрудниками полиции, провокаторов выводили из толпы. По итогам акции никто задержан не был.