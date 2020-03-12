Зафиксирован первый случай спорадического заражения коронавирусом

Куала-Лумпур, 12 марта. Первый случай спорадического заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован на территории Малайзии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Малайзии.

По данным ведомства, заразившийся коронавирусом малайзиец не выезжал за пределы страны и не контактировал с лицами, у которых был диагностирован вирус.

Данный факт свидетельствует о том, что коронавирус продолжает распространяться, выйдя из-под возможностей гарантированного контроля, что соответствует третьей фазе распространения вируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. В настоящее время количество заразившихся вирусом во всем мире достигает 127 тысяч человек. От коронавируса скончались почти пять тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зарегистрированы в большинстве стран мира.