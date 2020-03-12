Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Абу-Даби, 12 марта. Врачи Объединенных Арабских Эмиратов выявили еще 11 человек, заразившихся коронавирусом, один из которых — россиянин. Такие данные в четверг приводит Министерство здравоохранения ОАЭ.

«В ОАЭ зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших до сегодняшнего дня составило 85 человек. Среди заболевших новым коронавирусом есть один россиянин», — говорится в сообщении.

Все заболевшие помещены в карантин и получают необходимое лечение. Отметим, что ранее медики обнаружили коронавирус у трех российских велогонщиков, которые прибыли в страну для участия в гонке «Тур ОАЭ». Аналогичный диагноз был поставлен итальянским спортсменам.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, произошла в Китае в декабре прошлого года. За это время инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 126,3 тыс. человек, из них 4,6 тыс. человек умерло, 69,3 тыс. — выздоровело. В России подтверждено 28 случаев заражения, летальных исходов нет.

Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий. Речь, в частности, идет о чемпионате Испании по футболу, соревнованиях баскетбольной Евролиги и крупнейшей видеоигровой конференции Е3-2020. Под вопросом остаются летние Олимпийские игры и турнир Евро-2020. Всемирная организация здравоохранения уже признала ситуацию с коронавирусом пандемией.