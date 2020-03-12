Ярилин день 13 марта: что за праздник, традиции и обряды на беременность и легкие роды

Ярилин день — это старинный славянский праздник, который отмечался незадолго до весеннего равноденствия еще в дохристианские времена. Праздник связан с весной и плодородием, поэтому его особо отмечали беременные женщины и женщины, недавно вышедшие замуж.

Праздник, как следует из названия, был посвящен языческому богу Солнца по имени Ярило, которому поклонялись древние славяне в дохристианские времена. Ярилин день — это фактически древнеславянский Новый год, который до принятия христианства отмечали в начале марта. Соответственно, из-за разницы календарей сегодня Ярилин день в високосные годы отмечается 13 марта, а первые две недели марта на Руси называли Ярилиными днями.

Ярило чествуют также летом, ближе к летнему солнцестоянию, но летний Ярилин день — это мужской праздник, а весенний — женский.

Почему Ярилин день — женский праздник

Весной земля от солнца нагревается — «ярится» — к светилу жадно тянется все живое, чтобы набраться сил, окрепнуть, дать урожай или потомство. Считалось, что в первые весенние дни Ярило поднимает зиму на вилы, которые символизируют солнечные лучи.

На Руси говорили:

«Поднялся Ярило — берись мужик за вилы», то есть самое время начать готовиться к полевым работам.

Однако сеять еще начинать было рано, считалось, что весна в это время обманчива, а земля недостаточно прогрелась.

В народе говорили:

«Если ранняя весна не застенчива — обманет, верить ей нечего».

Поскольку это был праздник плодородия, он также считался праздником всех женщин, особенно беременных или тех, кто планирует обзавестись потомством. Обрядом на беременность и легкие роды считалось подставить в это время живот под первые солнечные лучи, чтобы ребенок набрался сил, родился сильным и здоровым.

Чтобы роды были легкими, в доме, где жила женщина на сносях, бабка-повитуха топила полуденный снег (снег, собранный в полдень). Талой водой повитуха мыла роженицу, умывалась сама — мыла себе лицо и руки.

Обрядовые слова повитухи звучали так:

«Ярило-Ярило, помоги мне чистой стать и ребенка принять».

В это время в деревнях девушки начинали водить Ярилины хороводы — обрядовые празднования в честь прихода весны. Хороводы считались обрядом на скорое замужество и рождение детей.