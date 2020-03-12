Сенатор Кутепов заявил, что коронавирус не помешает ускоренной газификации России

В самое ближайшее время газификация регионов России ускорится. Эпидемия коронавируса, падение нефтяных цен не помешают этому процессу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сенатор возглавил недавно созданный Совет по вопросам газификации при верхней палате парламента. В него, кроме парламентариев, войдет министр энергетики, представители регионов и крупных газовых компаний России.

«Из регионов в последнее время поступало много обращений, связанных с проблемами газификации. Поэтому с подачи спикера верхней палаты Валентины Матвиенко было принято решение обобщить всю информацию по этому вопросу и повернуться лицом к регионам, создав Совет», — рассказал Андрей Кутепов.

Как напомнил журналистам сенатор Юрий Федоров, Россия занимает третье место в мире по газификации, после Нидерландов и Великобритании.

«За последние 10 лет уровень газификации вырос на 10% и составляет 70%. Это не так плохо. Но проблема в очень неравномерной газификации. В Сибири и на Дальнем Востоке газификация составляет местами меньше 10%», — отметил сенатор.

По оценкам Минэнерго, на то, чтобы полностью газифицировать страну, необходимо 1,9 трлн рублей.

Как сообщил Андрей Кутепов, 31 марта состоится первое заседание Совета.

«Мы себе поставили планку поднять темпы газификации. На данном этапе это будет сделано за счет трех регионов: Камчатки, Костромской области и Карачаево-Черкесии. Именно в этих регионах сложились наиболее благоприятные условия», — заявил Кутепов.

Для населения важно, чтобы газификация не ударила по их кошелькам. Для частных домовладений стоимость подключения к газу не должна расти, а в некоторых случаях — надо добиваться снижения цен, убеждены сенаторы.

По словам Андрея Кутепова, задача довести газификацию до 100% не стоит — это экономически нерентабельно.

В стратегии газификации России до 2030 года поставлена конечная планка — 90% газификации. При этом подключение домохозяйств должно быть упрощено. Сегодня в среднем с момента подачи заявления до непосредственной газификации частного дома проходит целый год. Предоставить в профильные органы нужно девять различных справок.

«Наша комиссия поставила задачу, чтобы для заключения договора о газификации частного дома было достаточно трех документов. И сам процесс подключения составлял не более 135 дней», — сообщил журналистам Юрий Федоров.

Еще одна задача — снизить социальную напряженность, иногда возникающую при газификации населенных пунктов.

«Часто бывает, что на соседних улицах цена газификации отличается в разы. Задача Совета Федерации в том, чтобы это исправить. Проблема может быть решена через создание регионального оператора, который мог бы часть издержек по газификации брать на себя. Эту идею предложил Минэнерго», — отметил сенатор.

Однако, по словам Андрея Кутепова, в Совете Федерации выступают категорически против того, чтобы региональные операторы работали за счет увеличения тарифов на газ.

Сенатор заверил, что коронавирус и волатильность нефтяных цен не повлияют на планы увеличить газификацию регионов.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, просчитан ли экономический эффект от дальнейшей газификации страны, Андрей Кутепов отметил, что сегодня главная задача — обеспечить защиту интересов конкретного потребителя.

«Перед нами стоит еще и экологическая задача. Газификация будет проводиться с использованием новых технологий, что позволит развивать экономику страны», — добавил сенатор Юрий Федоров.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совет по газификации при верхней палате парламента будет действовать до тех пор, пока все задачи по газификации не будут выполнены.