«Северная верфь» получит заказ на дополнительную серию фрегатов от Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 12 марта. Министерство обороны РФ закажет у «Северной верфи» Петербурга дополнительную серию фрегатов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Замминистра рассказал об этом 12 марта на церемонии спуска на воду корвета «Ретивый».

По словам Криворучко, судостроительная компания, в том числе «Северная верфь», будет обеспечена заказами на ближайшие 10 лет. Портфель заказов уже сформирован, а все необходимые соглашения подписаны.

«В ближайшее время мы также ожидаем и произведем закладку дополнительных фрегатов», — сообщил замминистра.

Пока неизвестно, о каком именно количестве кораблей идет речь, но он пояснил, что это будут фрегаты проекта 22350.

Напомним, что в Петербурге в торжественной обстановке спустили на воду корвет «Ретивый». Строительством судна занимается завод «Северная верфь» по заказу Министерства обороны России. Корвет предназначен для Черноморского флота.