Потерявшая мужа блогер Диденко покрылась пятнами из-за стресса

Москва, 12 марта. Популярный блогер Екатерина Диденко, которая потеряла мужа на вечеринке в честь дня рождения, рассказала, что страдает от витилиго.

Витилиго представляет собой нарушение пигментации. Оно выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи в результате действия некоторых лекарственных и химических веществ, а также после воспалительных процессов на коже.

Екатерина Диденко продолжила вести свой блог в Instagram. У нее, как оказалось, начались серьезные проблемы со здоровьем. Блогер поделилась, что плохо спит и заставляет себя есть. Обо всем, что происходит в жизни, Диденко делится с фолловерами в «историях».

Напомним, несколько человек погибли во время вечеринки в одном из банных комплексов в Москве. Супруг именинницы Екатерины Диденко высыпал в бассейн 25 кг сухого льда, это и стало причиной отека легких у гостей праздника. По информации следствия, причинами ожогов и отеков стали испарения диоксида углерода в результате реакции сухого льда с водой. Трое человек, в том числе и инициатор эксперимента, скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Диденко не смогла рассказать о смерти отца детям. Как сообщила блогер в социальной сети Instagram, они с мужем растили двоих детей, строили планы на будущее и планировали обзавестись третьим наследником.