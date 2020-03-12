Политолог Гусев предупредил россиян об агрессии в Турции со стороны националистов

Москва, 12 марта. Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев предупредил россиян об агрессии со стороны националистических и террористических группировок в Турции.

Эксперт призвал граждан России не посещать крупные акции, избегать больших скоплений людей, а также отказаться от посещения спортивных мероприятий и стадионов.

«Нужно взять какой-то перерыв, потому что идет эскалация напряженности со стороны Турецкой Республики», — сказал Гусев в интервью Nation News.

Политолог убежден, что в преддверии курортного сезона нужно проявить максимум осторожности. По его мнению, россиян могут ждать различные проявления агрессии, в том числе физическое насилие. Гусев посоветовал не поддаваться на провокации со стороны тех, кто будет разжигать ненависть к гражданам России.

По его словам, о безопасности россиян должно также позаботиться государство. Обстановка может обостриться, а значит, нужно будет применить радикальные меры, в том числе ограничить авиасообщение.

«Это нужно сделать обязательно, особенно в южной части Турции на границе с Сирией. Именно туда боевики уходят, плюс огромное количество мигрантов живут в палатках. Агрессия может быть не только со стороны турецких граждан, но и курдов, мигрантов, которые обосновались в стране», — подчеркнул Гусев.

В социальных сетях россияне пишут об антироссийских настроениях в Турции. По их словам, агрессивные выходки наблюдаются как на улицах, так и в сфере обслуживания.