Киев расторг соглашение с посольством РФ об аренде земельного участка

Киев, 12 марта. Киевский городской совет разорвал соглашение с посольством России об аренде земельного участка. Решение одобрили депутаты горсовета.

Городские власти аннулировали договоры, по которым предоставлялись участки для строительства нового дипломатического комплекса.

Сообщается, что изъятые участки находятся на улицах Спасская и Боричев Ток. Они были переданы российской стороне в феврале 2017 года.

Инициатором решения выступил депутат горсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк. На своей странице в Facebook он прокомментировал демарш киевских властей.

«На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства», — написал парламентарий.

Напомним, в 2014 году, после государственного переворота в Киеве, Россия и Украина расторгли дипломатические отношения друг с другом. На данный момент главой российской дипмиссии в Киеве является временный поверенный в делах Александр Лукашик.

Ранее националисты совершили нападение на советника председателя СНБО Украины Сергея Сивохо. Инцидент произошел во время пресс-конференции, посвященной ситуации в Донбассе. Экстремисты назвали чиновника предателем и мешали дальнейшему проведению мероприятия, которое пришлось остановить, передавало Федеральное агентство новостей.