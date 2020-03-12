Захарова обвинила Нидерланды в попытке навязать свою версию крушения MH17

Москва, 12 марта. Прокуратура Нидерландов пытается ускорить рассмотрение дела о крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17) и навязать суду свою версию катастрофы как единственно возможную. Об этом в четверг заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Обратила на себя внимание бесцеремонная линия стороны обвинения, которая открыто форсирует рассмотрение этого дела и требует от суда лишь поскорее формально санкционировать навязываемую единственную версию произошедшего», — отметила она.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что голландские прокуроры начали пугать общество «триллерами» о «происках» российских спецслужб, которые якобы пытаются оказать давление на свидетелей. Все это подается по уже устоявшейся на Западе формуле highly likely («велика вероятность» — политический мем, обозначающий бездоказательные обвинения). Захарова напомнила, что Россия не является участником судебного процесса, а все утверждения о предположительной «причастности» Москвы к авиакатастрофе базируются на сомнительных источниках.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.