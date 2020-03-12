Бекман напомнил, что свастика до сих пор является государственным символом Финляндии

Санкт-Петербург, 12 марта. Свастика продолжает использоваться в государственных символах Финляндии, несмотря на то, что данный символ был скомпрометирован фашистской Германией. Об этом заявил представитель Российского института стратегических исследований в странах Северной Европы, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Бекман стал участником пресс-конференции «Невиноватая? Истинная роль Финляндии в блокаде Ленинграда», которая состоялась в 12 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт напомнил, что Финляндия до сих пор использует свастику в своих государственных символах. Она присутствует на флаге президента Финляндии. Кроме того, свастику можно найти на погонах пилотов ВВС Финляндии и курсантов Академии военно-воздушных сил.

«Свастика есть на президентском флаге, на военных наградах. Она до сих пор является важным символом в Финляндии. Я этого не понимаю, я сам финн, но мне непонятно, зачем у нас здесь свастика. Наши эксперты считают, что свастика является древним финским символом, но это символ, который сегодня скомпрометирован. Надо его поменять», — пояснил Бекман.

Он также добавил, что неоднократно получал звонки от российских туристов, которые были удивлены использованием свастики в государственных символах Финляндии.

«Русские воспринимают свастику крайне отрицательно, так как это символ врага. Дискуссия идет десятилетиями, но никуда не движется», — подчеркнул Бекман.

В свою очередь историк и краевед Дмитрий Витушкин уточнил, что финская свастика называется харакристи. Финляндия начала использовала харакристи еще до того, как этот символ вошел в историю национал-социализма.

Свастика являлась официальным символом ВВС Финляндии с 1918 года и оставалась таковым до тех пор, пока Финляндия и Советский Союз не заключили послевоенное перемирие. С 1944 года финские боевые самолеты перестали украшать свастикой.

«Харакристи стал официальным символом в Финляндии за 15 лет до прихода Гитлера к власти. С тем же успехом можно вспомнить буддийские храмы, где используют свастику на протяжении многих столетий. Это древний символ, который сам по себе ни в чем не виноват. В России он также использовался в национальных узорах», — отметил Витушкин.

Он также напомнил, что свастика украшала советские банкноты образца 1918 года, которые были выпущены по декрету Совета Народных Комисаров.

«Это точно не нацизм. Спешу успокоить», — подчеркнул Витушкин.

Военный писатель, публицист и глава Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев напомнил, что свастикой был украшен Орден Белой розы Финляндии. Данным орденом был награжден маршал Советского Союза Климент Ворошилов, а также французский военный и государственный деятель Шарль де Голль.

«У финнов есть Орден Белой розы. Этим органом наградили Ворошилова в 1956 году, там были свастики. Еще вручили Де Голлю — огромный конфуз, де Голль сразу надел плащ. А в наше время свастику с ордена убрали», — отметил Иринчеев.

Стоит отметить, что нацистская символика запрещена в Финляндии еще с 1948 года Парижским мирным договором, юридическая сила которого выше национального законодательства. Финляндия подписала этот договор со всеми странами антигитлеровской коалиции и сразу же удалила свастику с военных самолетов, танков, флагов и с государственных символов. Однако свастика до сих пор украшает флаг школы военных летчиков ВВС Финляндии. В 2013 году экс-президент Финляндии Тарья Халонен попала в кадры фоторепортеров на фоне флага с черным крестом. Позднее Министерство обороны Финляндии было вынуждено дать официальные разъяснения.