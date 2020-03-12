«Аэрофлот» снизил стоимость билетов на международных рейсах

Москва, 12 марта. «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» снизили на 10% стоимость билетов на международные направления. Такие меры были приняты для того, чтобы поддержать доступность авиаперелетов. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что снижены тарифы на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов России.

«Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%. Новые тарифы применяются в отношении рейсов, которые выполняет ПАО «Аэрофлот», а также находящиеся под его коммерческим управлением дочерние компании», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что снижение тарифов распространяется на некоторые билеты эконом-класса.