Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Оттава, 12 марта. Противостояние России и Саудовской Аравии после срыва сделки ОПЕК+ похоже на опасную игру «Ястребы и голуби», пишет канадское издание The Globe and Mail.

Автор статьи отмечает, что в игре «Ястребы и голуби» два автомобиля мчатся друг на друга. Тот, кто первым уклоняется от столкновения, считается проигравшим.

«Классическая теория игр. Именно так все обстоит в отношениях между Россией и Саудовской Аравией», — пишет издание.

При этом автор материала считает, что в этой игре у России есть ряд преимуществ, в том числе Москва имеет финансовую подушку безопасности.

«Независимо от того, идет ли речь о компаниях или о государствах, побеждает тот, у кого прочнее балансовая ведомость», — говорится в статье.

Золотовалютные резервы России на 80 млрд больше, чем у Саудовской Аравии. Соотношение российского долга к ВВП составляет 15%, в то время как у Саудовской Аравии ― 25%. Это обеспечивает большую гибкость российской экономики. Кроме того, автор отмечает, что даже по самым пессимистическим оценкам России нужна нефть по цене 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет. Эр-Рияду необходима цена значительно выше.

При этом автор не исключил, что в этой нефтяной войне никто не свернет в сторону, в итоге «ястребы» и «голуби» все же столкнутся.

«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.

Напомним, что в понедельник цены на нефть марки Brent обрушились на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Это стало следствием ценовой войны, которую развернула Саудовская Аравия вслед за выходом России из соглашения ОПЕК+ по снижению объемов добычи. Российская сторона утверждает, что соглашение не работает, поскольку освободившуюся в результате сокращения производства нишу на рынке тут же занимают американцы со сланцевой нефтью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя падение рубля на фоне снижения цен на нефть, заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением.