В Египте осудили переброску террористов на сторону ПНС Ливии

Каир, 12 марта. Власти Египта негативно отнеслись к тенденции переброски иностранных боевиков в Ливию на сторону Правительства национального согласия (ПНС), сообщает арабское издание Lybia 24.

Постпред Египта при ООН выразил глубокую обеспокоенность своей страны по поводу поставок иностранных боевиков-террористов из Сирии в Ливию. Он аргументировал это тем, что переброска наемников является нарушением международной безопасности, а также многих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в соответствии с главой VII Устава ООН.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного борьбе с терроризмом и экстремизмом в Африке, Идрис призывал международную организацию выполнить свои обязательства по поддержанию мира и безопасности на Земле, настаивая на исполнении резолюции 2396 СБ по предотвращению передвижения террористов.

Кроме того, Мухаммад Идрис выразил поддержку Египту и странам Сахеля, «противостоящим опасностям терроризма и экстремизма».

Ранее официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари поблагодарил Египет за оказываемую поддержку, акцентировав внимание на том, что власти всегда защищали ливийские племена и тех людей, которые вынуждены были бежать из Ливии в Египет от войны в поисках мира.