Зрители не оценили замену Шепелева на Первом канале

Москва, 12 марта. Зрители Первого канала резко раскритиковали нового ведущего ток-шоу «На самом деле» Тимура Еремеева, который сменил Дмитрия Шепелева.

Многие отметили, что Еремеев значительно проигрывает Шепелеву по харизме и манере подачи материала, а некоторые обвинили его в откровенном подражательстве своему предшественнику. Подобные мнения можно заметить в комментариях под постом Шепелева, в котором тот рассказал, как проводит время, оставшись без работы.

«Дмитрий, как же мы теперь без вас? Еремеев совсем тухляк», «Передачу вчера смотрела. Тимур действительно неумело подражает Дмитрию. Дима возвращайтесь», «Замена явно неравносильная. Даже не включаю», «Теперь не смотрю «На самом деле», — пишут подписчики Шепелева.

Напомним, что Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. С 2017 года он начал вести программу «На самом деле», которая посвящена проблемам в семейных отношениях. Однако в начале этого года телеведущий объявил об уходе с канала. Последний выпуск шоу с его участием состоялся 28 февраля. По свидетельству коллег, Шепелев прибыл в студию в отличном настроении. Сотрудники телеканала вручили ему на прощание подарки и цветы, после чего приступили к съемкам.

В своем недавнем посте журналист заявил, что по-прежнему остается безработным и тратит освободившееся время на чтение. При этом он отметил, что скоро свободного времени на книги у него может не остаться. Многие интернет-пользователи восприняли это как намек на новую работу. Однако сам Шепелев пока что хранит молчание и только дразнит аудиторию, призывая ее придумывать новые слухи.