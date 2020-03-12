Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Этап Кубка мира по биатлону, который должен пройти в столице Норвегии Осло, отменен из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, под вопросом проведение этапа соревнования в Финляндии.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале написал, что пока окончательное решение не принято.

«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждем решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет. Все очень серьезно», — заявил Губерниев.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что в ближайшее время Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменит проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Уже приостановлены чемпионаты Испании и Италии по футболу, другие национальные турниры в Европе зачастую проходят при пустых трибунах. Также заморожено проведение крупнейших баскетбольных первенств — чемпионатов НБА и Евролиги.

Коронавирусом нового типа заразился игрок туринского клуба «Ювентус» и сборной Италии Даниеле Ругани. При этом болезнь у него протекает без проявления симптомов, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань провинции Хубэй. На данный момент наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.