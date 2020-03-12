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Путин и Эрдоган отметили существенное снижение напряженности в Идлибе

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Путин и Эрдоган отметили существенное снижение напряженности в Идлибе

Москва, 12 марта. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, сообщила пресс-служба Кремля. 

Стороны в ходе беседы обсудили вопросы, связанные с реализацией достигнутых в ходе встречи 5 марта договоренностей, сообщила пресс-служба главы государства. 

«С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки», — говорится в сообщении. 

Путин и Эрдоган также условились и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты. 

Напомним, переговоры президентов России и Турции в Москве 5 марта длились шесть часов. Стороны смогли найти возможность урегулирования напряженной обстановки в сирийском Идлибе — по итогу встречи было подписано соглашение по решению конфликта. Москва и Анкара заявили о необходимости политического урегулирования идлибского вопроса, для чего нужно выполнить как прошлые, так и новые соглашения.

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Источник: Пресс-служба президента России
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