Путин и Эрдоган отметили существенное снижение напряженности в Идлибе

Москва, 12 марта. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны в ходе беседы обсудили вопросы, связанные с реализацией достигнутых в ходе встречи 5 марта договоренностей, сообщила пресс-служба главы государства.

«С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки», — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган также условились и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты.

Напомним, переговоры президентов России и Турции в Москве 5 марта длились шесть часов. Стороны смогли найти возможность урегулирования напряженной обстановки в сирийском Идлибе — по итогу встречи было подписано соглашение по решению конфликта. Москва и Анкара заявили о необходимости политического урегулирования идлибского вопроса, для чего нужно выполнить как прошлые, так и новые соглашения.