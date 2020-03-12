ФСБ накрыла подпольный цех по производству алкоголя

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, которая причастна к незаконному производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Санкт-Петербурга. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

«Под видом настоящего алкоголя разливается редчайшая отрава. Добавляют воду из-под крана. Химоза, подсластители, мохито, коньяк и так далее. Усилители вкуса. Распространяли не мудрствуя лукаво по территории города в канистрах из-под полы якобы с завода», — сообщил источник ФАН.

Напомним, по данным Минздрава, с начала 2019 года в России на 14% увеличилось количество смертей от отравлений алкоголем. Однако в целом за последние девять лет в стране на 30% снизилось количество смертей от употребления алкоголя. По результатам 2018 года этот показатель составил 33,2 человека на 100 тысяч населения.