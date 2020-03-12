РФС назвал условия проведения предстоящего матча между ЦСКА и «Уфой»

Москва, 12 марта. Российский футбольный союз разрешит ЦСКА провести матч против «Уфы», если руководство клуба гарантирует, что на стадионе будут присутствовать не более пяти тысяч человек. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в РФС.

Отмечается, что футбольный клуб «Уфа» прислал руководству ЦСКА письмо с просьбой обеспечить 24 места на гостевом секторе стадиона для башкирских болельщиков. Москвичи одобрили заявку и согласны пропустить зрителей на игру. Куда сложнее обстоят дела с местными болельщиками, которые также хотели бы увидеть матч. В этом году было продано порядка семи тысяч одних лишь сезонных абонементов. В данный момент руководство клуба решает, как и кого будут допускать на матч, чтобы не превысить существующий лимит в пять тысяч человек.

Стоит отметить, что в указанные пять тысяч, которые могут одновременно находиться на стадионе, входят члены обеих команд, болельщики, тренерские штабы, медики, а также обслуживающий персонал. По предварительным подсчетам, от квоты в пять тысяч остается порядка двух-трех тысяч свободных мест.

В Российском футбольном союзе заявили, что не берут на себя ответственность за отмену матчей, решения по этому вопросу клубы принимают самостоятельно.