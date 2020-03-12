Хусейн Руиваран рассказал ФАН, что атаковавшие Saudi Aramco БПЛА, были иранскими

Тегеран, 12 марта. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), нанесшие удары по арабско-американской нефтяной компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября прошлого года, были поставлены йеменским хуситам Ираном. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей экс-глава иранского телеканала «Аль-Алям», один из ведущих аналитиков ближневосточного государства Хусейн Руиваран.

По словам собеседника ФАН, Соединенные Штаты серьезно недооценивают военный потенциал Ирана, что было доказано перехватом сверхсекретного американского дрона. Также он подчеркнул, что Тегеран оказал помощь Йемену, поставив ему собственные беспилотники, которые затем были использованы для удара по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

«Да, разумеется, подтверждаю. Иран всегда помогает своим союзникам. Это лишь несколько примеров того, что бывает, если замышляешь что-то против Ирана. Больше 40 лет США пытаются «раскачать» нашу страну», — ответил иранский эксперт на вопрос корреспондента ФАН, действительно ли беспилотники Ирана использовались йеменскими хуситами против Saudi Aramco.

Еще Хусейн Руиваран отметил, что не стоит опасаться мировых войн в текущем году, комментируя опасную напряженность американо-иранских отношений, которая наблюдается из-за подлого убийства американцами генерала ВС Ирана Касема Сулеймани. Он напомнил, что США слишком плохо осведомлены о возможностях Тегерана, которому есть, чем удивить Вашингтон и Тель-Авив. Однако, по его словам, Дональд Трамп не рискнет проводить военную операцию против Ирана, так как осознает всю опасность таких действий.

Напомним, в ночь на 14 сентября несколько ударных БПЛА атаковали нефтепровод, перекачивающий черное золото с восточной части Саудовской Аравии на запад страны, они несли с собой взрывчатку, что вызвало серьезные повреждения магистрали. В связи с этим инцидентом компания Saudi Aramco была вынуждена приостановить работу данного нефтепровода.