Жириновский призвал мужчин сбривать бороду и усы из-за коронавируса

Москва, 12 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности против заражения коронавирусом и потребовал закрыть границу с Украиной.

Жириновский призвал отказаться от празднования свадеб и дней рождения, пока по всему миру бушует инфекция.

Он также подчеркнул, что особый риск несут поездки и въезд в РФ из-за рубежа как граждан России, так и других государств. По его словам, возвращающиеся в страну россияне подвергают опасности соотечественников.

«Украина в зоне риска самом большом, но через нее к нам может прийти. Надо закрывать границу наглухо с Украиной... Чтобы не было проникновения заразы», — сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Государственной думы.

Он считает, что все поездки нужно отметить, а туристическим оператором запретить продажу путевок.

Лидер ЛДПР также призвал мужчин сбрить бороды и усы, поскольку они могут быть рассадником бактерий.

«Борода и усы — распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения», — пояснил Жириновский.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 128 тысяч человек, от инфекции погибли 4711 человек по всему миру.