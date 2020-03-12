Сирия, 12 марта. Два бывших боевика были убиты неизвестными в провинции Даръа. Союзники Турции закрыли КПП «Абу-Зиндан» на линии разграничения сил с САА на севере Алеппо. Взрыв в Ракке привел к гибели одного из членов SDF****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обвиняются в грабежах населения в Африне; распорядились о закрытии КПП «Абу-Зиндан» на севере Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих боевиков в результате взрыва в городе Ракка.

Провинция Алеппо

Боевики поддерживаемых Турцией бандформирований продолжают преступную деятельность на занимаемой ими территории в Северо-западном Алеппо. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Африне наблюдаются случаи ограбления местных жителей. Также протурецкие радикалы обвиняются в вырубке оливковых деревьев. 70 летние оливы уничтожают ради строительства дороги, которая будет идти в обход официальной границы. Боевики полагают, что это позволит им осуществлять нелегальный вывоз сельхозпродукции в Турцию.

Между тем военный источник в Telegram (NovostiDamask) передает, что протурецкие силы, под контролем которых находится контрольно-пропускной пункт «Абу-Зиндан», распорядились о закрытии блокпоста для проезда граждан. Как утверждается, подобные меры были приняты в целях снижения риска распространения коронавируса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах провинции произошел очередной взрыв. СВУ детонировало на пути следования автомобиля курдских боевиков в деревне Аль-Хаджна северо-восточнее Аль-Бусейры, в результате чего двое членов SDF получили ранения. В установке взрывного устройства на обочине дороги подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Тем не менее подконтрольные террористической группировке медиаресурсы пока не заявляли о причастности боевиков к произошедшему.

Провинция Даръа

Интернет-портал Baladi-News сообщает о том, что в провинции случилась новая вылазка неизвестных. В результате нападения, которое произошло поблизости от населенного пункта Умм-Маязин на востоке Даръа, были убиты два бывших боевика. Известно, что они оба урегулировали свой правовой статус с правительством САР летом 2018 года. Сирийцы по имени Фарзат Мухаммад аль-Махамид и Ихаб Мухаммад аль-Махамид были застрелены группой лиц, передвигавшихся на мотоциклах. Предполагается, что к совершению убийства имеют отношение радикалы вооруженной оппозиции, осуществляющие подпольную деятельность в координации с силами коалиции США, дислоцирующимися 55-километровой зоне на границе с Ираком и Иорданией.

Как известно, освободительная операция сирийской армии под названием «Базальт» привела к зачистке ранее оккупированных территорий Даръа и соседней Эль-Кунейтры. При этом благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон многие боевики согласились сложить оружие и пошли на примирение с властями.

Провинция Ракка

Поступила информация о еще одном взрыве в провинции Ракка. Согласно данным новостного агентства Al Nour, один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит в результате детонации СВУ в квартале Румайла в административном центре региона.

Также появились подробности о взрывах в городе Ат-Табка, о которых стало известно несколько часов назад. Тот же медиапортал передает, что инцидент произошел в районе Аль-Машар. Тем не менее никаких сведений о последствиях случившегося все еще не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.