Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон

Лондон, 12 марта. Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.

Жена принца Гарри поделилась с друзьями впечатлениями от «прощального» визита в Великобританию. По ее словам, поездка подтвердила, что решение расстаться с королевской семьей было правильным. Об этом пишет DailyMail.com.

«Между членами семьи нет тепла, и она хочет растить Арчи в доме, который полон смеха, радости и объятий», — поделился один из приятелей Меган Маркл с изданием.

По словам Меган Маркл, во время посещения Великобритании ее общение с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон было сведено к минимуму. Маркл отметила, что Миддлтон практически на нее не смотрела.

Напомним, британский школьник обнял Меган Маркл, после чего принес публичные извинения ее супругу принцу Гарри за нарушение протокола. Герцогиня Сассекская 6 марта в преддверии Международного женского дня посетила школу в городе Дагенем. 16-летний школьник Экер Оккойе пожал Меган Маркл руку, после чего поцеловал ее в щеку.

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли британского принца Гарри. Пранкеры совершили телефонный звонок принцу, выдав себя за шведскую экоактивистку Грету Тунберг и ее отца.