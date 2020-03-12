Вострецов призвал посольство Ливии не прятать голову в песок на вопрос о россиянах в плену

Москва, 12 марта. Отказ посольства Ливии в Москве принять обращения россиян с требованием освободить удерживаемых в плену социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана говорит о нежелании дипмиссии прикладывать усилия для разрешения ситуации, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В четверг, 12 марта, неравнодушные к судьбе пленных россиян в Ливии активисты пришли подавать письменные обращения в ливийское диппредставительство. В заявлениях россияне требовали признать факт незаконных действий и освободить соотечественников. Однако сотрудники посольства закрыли доступ в здание дипмиссии.

Вострецов рассказал, что утром главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александру Малькевичу удалось попасть в канцелярию, он передал письмо в посольство. Однако другим активистам вход в посольство был заказан.

«Сегодня я также хотел передать письмо в посольство, но, к сожалению, после того, как наши граждане начали приходить и подавать письма в посольство с просьбой освободить наших ребят, коллеги из посольства закрылись и не стали ни у кого принимать письма», ― приводит слова Вострецова корреспондент Федерального агентства новостей.

Вострецов подчеркнул, что написал депутатский запрос, который официально отправит в дипмиссию. Кроме того, депутат заявил, что внесет вопрос задержания российских ребят на уровень Госдумы. Парламентарии обсудят вопрос и выйдут с коллегиальным обращением по линии нижней палаты российского парламента. Вострецов не исключил, что воздействие на ливийские власти будет оказываться и через страны, которые имеют на них влияние: Турцию, Францию, Германию.

«Считаю, что, наверное, не самый правильный шаг, находясь не территории Российской Федерации, прятать в голову песок. Есть разные проблемы, мы понимаем, что функций у посольства недостаточно, чтобы разрешить эту ситуацию, но по крайней мере надо сделать дружественный шаг и попытаться что-то сделать. Это говорит о том, что посольство, которое находится здесь, никаких усилий не готово прикладывать к освобождению наших ребят», ― подытожил депутат.

Вострецов обратил внимание на сплоченность вокруг задержанных российских социологов гражданского общества, журналистского сообщества. Участие в одиночных пикетах у здания посольства принимает множество активистов.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в плену у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) проводили исследования в Ливии, изучали гуманитарную и культурную обстановку в стране. Социологи были похищены боевиками и помещены в частную тюрьму «Митига», где содержатся в нечеловеческих условиях и подвергаются пыткам.