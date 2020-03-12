Минобороны не отменяет форум «Армия» с участием иностранцев из-за коронавируса

Москва, 12 марта. На военно-технический форум «Армия-2020» в августе в Россию планируют приехать более 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств, сообщили в Минобороны РФ. Несмотря на эпидемию коронавируса, свое намерение выставить национальные экспозиции на форуме подтвердили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества», — считает начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Как будет обеспечена безопасность участников форума на фоне ситуации с распространением нового вируса, в военном ведомстве не уточнили.

Напомним, днем ранее Минобороны РФ сообщило о переносе на 2021 год из-за коронавируса апрельской московской конференции по международной безопасности.