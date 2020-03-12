Триполи, 12 марта. Террорист так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Якуба 11 марта был назначен на должность директора департамента финансовых операций Центрального банка (ЦБ) в ливийской столице – Триполи. Этот новоиспеченный «чиновник» марионеточного оккупационного режима Файеза Сарраджа тесно связан с деятельностью террористической группировки «Братья-мусульмане»1 (деятельность запрещена в РФ). Об этом сообщили ливийские СМИ.

Стоит отметить, что в настоящее время Центробанк Триполи возглавляет Аль-Садик Омар аль-Кабир, также имеющий непосредственное отношение к «Братьям-мусульманам». В связи с назначением Фатхи Якубы официальным представителем администрации ЦБ, также являющегося пособником террористов данной организации, ее влияние внутри главного финансового института ливийской столицы.

Примечательно, что сам Фатхи Якуб разыскивается временным правительством в Тобруке за сотрудничество с террористами. Он имеет гражданство Малайзии и осуществлял ранее свою преступную деятельность в Каире, где тесно был связан с местными джихадистскими ячейками «Братьев-мусульман», а также с главарями этой группировки. Кроме того, он замешан в связях с террористической организацией «Исламское собрание», управляемой Мустафой Трабельси.

Сейчас Фатхи Якуб, имеющий большой вес в террористических структурах «Братьев-мусульман» в Ливии, а именно в Партии справедливости и строительства, которой руководит Мохаммед Сован, живет в триполитанском районе Завият Ад-Дахмани. Теперь, получив столь высокую должность в ливийском Центробанке, он вместе с Аль-Садиком Омаром будет продвигать финансовые интересы джихадистов и выплачивать «черную» зарплату сирийским наемникам ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей называло причины утраты ПНС своей легитимности, среди которых немаловажную роль сыграл нынешний главарь ЦБ Триполи Аль-Садик Омар аль-Кабир. Он за счет вырученных средств от продажи ливийской нефти оплачивает услуги террористов-наемников, привезенных Турцией из сирийского Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.