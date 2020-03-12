Ахмад Мисмари рассказал египетскому телеканалу о способе разрешения конфликта в Ливии

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари в ходе интервью на египетском телевидении рассказал об агрессивной политике президента Турции, взаимодействии с Египтом и борьбе с терроризмом в Ливии.

«Кризис в Ливии — это международный и региональный кризис, потому что турецкие амбиции угрожают не только Ливии, но и Европе. Эрдоган отправил сирийских наемников, чтобы они воевали против нас в Ливии, но эти же наемники намеревались попасть в Европу. Это опасно, потому что среди них могут быть террористы», — начал Мисмари.

Он поблагодарил Египет за оказываемую поддержку, акцентируя внимание на том, что в стране всегда защищали ливийские племена и всех граждан Ливии, которые проживают на территории Египта, в том числе тех, кто бежал из Ливии от войны.

«В 2014 году я говорил, что наше противодействие терроризму в Бенгази и на Синае — это единая борьба. Так что спасибо Египту и президенту Египта [Абдул-Фаттаха] ас-Сиси за поддержку. Он всегда поддерживает нас, подчеркивая, что ливийский вопрос — это международный кризис. Не политическая и не экономическая борьба, а борьба ливийского народа против терроризма», — резюмировал Мисмари.

В интервью египетскому телеканалу он также рассказал об агрессивной политике Анкары с ее амбициями в отношении ливийских земель — по словам официального спикера ЛНА, Турция с 2014 года поддерживает террористов в Триполи. Он отметил, что раньше перевозкой террористов занимался Катар на своих самолетах, переправляя их из Ливии через Турцию в Сирию, а сейчас все происходит наоборот.

«Что хочет Катар? Катар поддерживает «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), а в Ливии им [Катару] нужен газ», — отметил генерал-майор ЛНА.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявил о поддержке так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Неоднократно в мировых СМИ публиковались доказательства переброски сирийских боевиков из Идлиба через Стамбул в Триполи, а также партий различного вооружения в обход эмбарго ООН 2011 года. Эти поставки провоцируют обстрелы мирных ливийских кварталов. Как результат — ранения и гибель гражданского населения, разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

«Политические устремления Эрдогана в Ливии, равно как его мечты и планы на этот счет — несбыточны. Ливийские элиты и все племена выступают против Турции и Эрдогана. Турция — оккупант. Эрдоган должен переосмыслить свою позицию, услышать заявление ливийских племен и понять, что народ против него», — утверждает Ахмад Мисмари.

Он напомнил, что президент Турции воровал сирийскую нефть в сирийском Дейр эз-Зоре, но ВКС РФ это остановили — российский лидер Владимир Путин «ударил Эрдогана по лицу». По мнению генерал-майора ЛНА, сейчас турецкий лидер пытается провернуть тот же фокус с нефтегазовым сектором в Ливии: МИД Турции заявил, что Ливия — это дверь в Африку. Мисмари утверждает, что таким образом Эрдоган хочет наказать Европу за то, что она не приняла Турцию в ЕС, и он будет насаждать терроризм и в других странах.

Наряду с этим Турция руками сирийских наемников нарушает все договоренности, достигнутые на переговорах в Москве и Берлине, в том числе касающиеся режима прекращения огня. ПНС Ливии вместе с сирийскими боевиками из Идлиба использует тяжелую артиллерию и РСЗО, провоцируя ЛНА на ответный огонь, однако результатом этого становятся лишь потери со стороны боевиков от точечных ударов армии Халифы Хафтара.

«Хафтар проявляет смелость и жесткость в военном деле. Но план освобождения Триполи учитывает безопасность граждан. В Триполи проживает два миллиона человек. Во время РПО Эрдоган перебрасывал террористов, технику и оружие в Триполи. Операция по освобождению Триполи длится долго потому, что мы стремимся уберечь мирных жителей и не задействуем тяжелую технику, в отличии от противника, использующего все виды вооружения. Сначала мы наступаем пехотой, чтобы не причинить вреда мирным жителям. Когда мы отвечаем артиллерией, мы направляем снаряды исключительно на источники огня противника. Освобождение Триполи — это лишь битва в рамках войны. Битва за Триполи произойдет, но война закончится только тогда, когда на территории Ливии не останется ни одного террориста», — говорит спикер ЛНА.

При этом Ливийская национальная армия продвинулась по всем фронтам вокруг Триполи. Однако, как отмечает Мисмари, Халифа Хафтар всегда дает шанс тем, кто решил сдаться или перейти на его сторону — в рядах сил ПНС есть уже разногласия.

«Даже в Триполи и Мисурате есть те, кто нас поддерживает», — заявил он.

Ахмад Мисмари напомнил, что именно Эрдоган привез в Ливию ИГИЛ1 и «Аль-Каиду»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ), турецких военных, различных инструкторов, а позже и сирийских наемников, финансируемых ПНС.

«Крупнейшее месторождение аш-Шарара контролируется ЛНА. Мы хотим защитить месторождения от террористов. 80% нефти идет от Рас-Лануфа и через Триполи. Нефть воруют и отправляют в Турцию. Население Ливии голодает, в то время как все деньги идут боевикам. Саррадж (глава ПНС Файез Саррадж. — прим. ФАН) забирает все деньги из банков и отдает их боевикам. Кроме того, они получают помощь от Катара. Гасан Саламе не говорил о том, что Саррадж потратил на боевиков 2,4 млрд долларов США, и при этом он хочет избавиться от них, чтобы эти 4 700 человек были убиты в Ливии», — считает генерал-майор ЛНА.

При этом число погибших наемников действительно растет с каждым днем, особенно сирийских, потому что они находятся непосредственно на линии фронта. В то время как турки, не находящиеся в непосредственном соприкосновении с силами Хафтара, используют артиллерию или БПЛА. На сегодняшний день в Ливийской национальной армии констатируют гибель более 130 сирийских наемников, еще 150 человек сбежали в Европу, 2 тыс. наемников из Сирии готовятся к отправке, 6 тыс. находятся в Сирии в ожидании. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о размере денежного довольствия наемников в Ливии — сейчас их ежемесячный гонорар составляет 2 тыс. долларов, в то время как «зарплаты» боевиков Сирии сокращают.

«До операции «аль-Карама» на границе присутствовали группировки, которые отправляли оружие в Египет через КПП Аб Саад, который находился под контролем террористов. Город Дерна контролировался ИГ1. Бенгази раньше тоже был под контролем террористов. В Дерне и Триполи происходили убийства. На юге и в аль-Джуфре тоже были террористы. Когда Хафтар начал проведение операции «аль-Карама», он обратился за поддержкой к народу, к племенам, и они приняли его — города стали освобождаться. Бенгази и Дерна сейчас безопасны, аль-Джуфра и многие другие тоже», — вспоминает Мисмари.

Он напомнил, что ЛНА уничтожила особо опасного террориста Абу Мунема Хаснави, известного как Абу Талха — он командовал батальоном в Сирии. Пентагон и сирийское правительство заявляли, что он мертв, но на самом деле он был в Ливии. В ходе одной из операций, силам Халифы Хафтара удалось уничтожить его.

На юге Ливии уже относительно безопасно, и, по словам официального спикера ЛНА, люди из южных районов активно пополняют ряды армии Хафтара.

Однако в остальных частях страны режим прекращения огня не соблюдается — например, в Мисурате один из лидеров террористов заявил, что будет атаковать позиции ЛНА, но само по себе это заявление уже является нарушением и проявлением агрессивной политики, а вовсе не мирными инициативами, которые пытается изображать триполитанское правительство в Европе.

«Хафтар присутствовал на всех встречах, посвященных перемирию. В то же время у нас есть четкое условие: борьба с терроризмом не обсуждается. Лидеров боевиков нужно наказать, а сирийцы и турки должны покинуть Ливию. Эрдоган должен забыть о Ливии. Если они примут эти условия, то мы будем считать, что цели нашей борьбы достигнуты. В противном случае мы продолжим нашу миссию», — заключил Ахмад Мисмари.

1 Организация запрещена на территории РФ.