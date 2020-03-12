Историк Иринчеев рассказал, почему Финляндия не уничтожала советское население в годы ВОВ

Санкт-Петербург, 12 марта. Руководство Финляндии в годы Великой Отечественной войны пыталось сохранить образ западной либеральной демократии, поэтому не отдавало приказ о массовом уничтожении советских граждан. Такую точку зрения высказал историк, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной роли Финляндии в блокаде Ленинграда.
Корреспондент Федерального агентства новостей задал специалисту вопрос о том, не доказывает ли факт наличия финских концлагерей в Карелии, что Хельсинки по своей воле вступили в войну с Советским Союзом.
«Я бы не стал проводить такие параллели. Действительно, в советской Карелии население было разделено. Не финно-угры были помещены в лагеря. Но нельзя сказать, что это были лагеря уничтожения, как Освенцим», — рассказал Иринчеев.
По его словам, финны не планировали уничтожать население на контролируемой территории СССР, как это делали немецкие нацисты. Политическое руководство в Хельсинки хотело сохранить свою репутацию перед западными союзниками Советского Союза.
Иринчеев отметил, что финское правительство пыталось вести двойную игру, но такая политика провалилась, когда Великобритания объявила войну стране.
«Финны пытались сохранить образ западной либеральной демократии, не хотели запятнать себя убийствами», — отметил историк.