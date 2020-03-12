Историк Иринчеев рассказал, почему Финляндия не уничтожала советское население в годы ВОВ

Санкт-Петербург, 12 марта. Руководство Финляндии в годы Великой Отечественной войны пыталось сохранить образ западной либеральной демократии, поэтому не отдавало приказ о массовом уничтожении советских граждан. Такую точку зрения высказал историк, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной роли Финляндии в блокаде Ленинграда.

Корреспондент Федерального агентства новостей задал специалисту вопрос о том, не доказывает ли факт наличия финских концлагерей в Карелии, что Хельсинки по своей воле вступили в войну с Советским Союзом.

«Я бы не стал проводить такие параллели. Действительно, в советской Карелии население было разделено. Не финно-угры были помещены в лагеря. Но нельзя сказать, что это были лагеря уничтожения, как Освенцим», — рассказал Иринчеев.

По его словам, финны не планировали уничтожать население на контролируемой территории СССР, как это делали немецкие нацисты. Политическое руководство в Хельсинки хотело сохранить свою репутацию перед западными союзниками Советского Союза.

Иринчеев отметил, что финское правительство пыталось вести двойную игру, но такая политика провалилась, когда Великобритания объявила войну стране.