Депутат ГД Крупенников вышел с одиночным пикетом к посольству Ливии в Москве

Москва, 12 марта. Депутат Госдумы Владимир Крупенников принял участие в одиночном пикете у посольства Ливии, требуя освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Меня тревожит судьба наших граждан, которые оказались заложниками политической ситуации в Ливии, попали в плен. Сказать, что они просто арестованы, я не могу, потому что не предъявлено никаких обвинений. Посольство Ливии не принимает никаких заявлений ни от граждан, ни от депутатов», — подчеркнул он в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам парламентария, речь, по сути, идет о политических репрессиях. Похищенные россияне проводили в стране опрос, пытаясь выяснить отношение населения к Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Крупенников добавил, что вопросом освобождения российских граждан в настоящее время занимается Министерство иностранных дел России. Задача же россиян — обратить внимание мирового сообщества на недопустимость подобного поведения со стороны Ливии.

Напомним, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан в мае 2019 года были похищены в Ливии боевиками, связанными с Правительством национального согласия. С тех пор они незаконно находятся в ливийской тюрьме «Митига», хотя никаких официальных обвинений им предъявлено не было.

ПНС Ливии — политическая структура, которая была искусственно создана после свержения Муаммара Каддафи. На сегодняшний день она полностью контролируется западными странами и напрямую связана с такими террористическими группировками, как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.