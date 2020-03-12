Бекман связал обвал на нефтяном рынке с Twitter-политикой Трампа

Санкт-Петербург, 12 марта. Представитель РИСИ в странах Северной Европы и доктор общественно-политических наук Йохан Бекман рассказал о негативной роли твитов американского президента Дональда Трампа на международные процессы.

Twitter-политика Трампа напрямую связана с информационной войной, которую Соединенные Штаты ведут против России уже на протяжении шести лет. По мнению эксперта, в своем аккаунте глава Белого дома ведет политику манипуляции мировыми рынками.

Бекман также связал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля непосредственно с Трампом, который действует исключительно в своих интересах. Он рассчитывает, что подобная политика сильно не отразится на ценах в Российской Федерации.

«У национальных банков есть инструменты, чтобы повлиять на ситуацию положительно и что-то исправить. Я думаю, что Трамп очень сильно манипулирует биржей, он хочет манипулировать и руководить мировой экономикой. Это его стиль и политика», — заявил представитель РИСИ в странах Северной Европы, комментируя ситуацию.

По его мнению, американский лидер получает колоссальное удовольствие от предпринятых шагов и считает свои цели важнее всех.