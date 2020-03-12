Команда «Макларен» снялась с Гран-при Австралии F1 из-за коронавируса

Канберра, 12 марта. Команда «Макларен» чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» отказалась от участия в Гран-при Австралии, об этом сообщила пресс-служба команды.

Решение отказаться от участия в гонке было принято в связи с выявлением коронавируса у одного из сотрудников команды. Его протестировали и отправили на карантин, как только появились первые симптомы заболевания. Сотрудник команды проходит лечение в местных органах здравоохранения.

«Команда подготовилась к этому событию и оказывает постоянную поддержку своему сотруднику, который теперь находится на карантине», ― сообщили в команде.

Первый этап «Формулы-1» в Мельбурне пройдет 13–15 марта. Второй этап гонок в Бахрейне запланирован на 20–22 марта, впервые гонка пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Ранее из-за вспышки коронавируса на неопределенный срок был перенесен Гран-при Китая, позже в СМИ появилась информацию о возможном переносе Гран-при Вьетнама.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на меры, предпринятые китайскими властями, заболевание распространилось за пределы страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.