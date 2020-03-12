Колонну автомобилей с наемниками ПНС заметили движущейся из Злитена в Триполи

Злитен, 12 марта. Две автомобильные колонны с террористами-наемниками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, привезенными на территорию североафриканской страны Турцией, были замечены движущимися из Злитена по направлению в Триполи. О перевозке джихадистов сообщил на своей странице в соцсети Facebook один из местных жителей, добавив, что в общей сложности в автомобилях находилось не менее 24 боевиков.

Стоит отметить, что за последнее время террористы, прибывшие благодаря Анкаре из сирийского Идлиба, сильно активизировались и совершают все больше провокаций против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА). Очевидно, что Турция и марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа намерены окончательно сорвать режим прекращения боевых действий, установленный с 12 января этого года.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей раскрывало маршруты контрабанды сирийских наемников и вооружения, которым пользуется Турция для оказания военной помощи ПНС. По последним данным, число погибших в Ливии террористов из Идлиба, пытавшихся атаковать позиции ЛНА, составляет около 142 боевиков.