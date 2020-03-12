Тела трех человек обнаружены на пожаре в жилом доме в Башкирии

Уфа, 12 марта. Три человека погибли в результате пожара в двухэтажном доме в Куюргазинский районе Башкирии. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

По имеющимся данным, пламя охватило одноподъездный кирпичный дом в селе Айсуак на улице Совхозной. В результате пожара уничтожено две комнаты в квартире, расположенной на втором этаже дома.

В ходе тушения пожара в одной из квартир многоквартирного строения были обнаружены тела троих погибших, одного мужчины 1976 года рождения и двух женщин 1974 и 1975 годов рождения.

Отмечается, что в помещении отсутствовали пожарные извещатели.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревянном строении на западе Москвы. Пламя охватило площадь в 200 квадратных метров, передает РИАМО.