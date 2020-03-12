Греческие и итальянские военные катера встали на защиту острова Лесбос от Турции

В главный порт острова Лесбос «Митилини» прибыло несколько греческих сторожевых катеров, а рядом на рейде встал итальянский боевой корабль, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Эти меры предпринимаются против турецкого флота, катера которого сопровождают лодки с мигрантами и даже таранят греческие корабли.

Греческий остров Лесбос, расположенный менее чем в 30 километрах от Турции, подвергается очередной атаке со стороны соседей — новая волна мигрантов, используя резиновые лодки, вот уже несколько дней пытается высадиться на острове.

В минувшую среду в соцсетях было опубликовано видео, на котором показано, как турецкий катер береговой охраны протаранил греческое судно у острова Кос, сопровождая караван лодок с мигрантами. После этого Министерство судоходства Греции заявило, что рассматривает инцидент как преднамеренную атаку турецкой береговой охраны, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ поддержал действия турецких военных.

«Они бегут, и мы будем преследовать их. Так будет и впредь», — сказал Эрдоган публично и даже сравнил греческих пограничников с нацистами за то, что те препятствуют высадке мигрантов на своих островах.

Опрошенные корреспондентом ФАН местные жители опасаются, что столкновения между пограничными кораблями Греции, Италии и Турции могут привести к очередному военному конфликту. В 1987-м и в начале 1996 года эгейский территориальный спор уже приводил к военным действиям между Грецией и Турцией.

Сейчас к территориальному спору добавился миграционный кризис, спровоцированный Турцией. Эта страна прямо содействует нелегальной миграции, помогая афганцам и пакистанцам добраться до Греции. При этом турецкая пропаганда называет их «сирийскими беженцами, бегущими от войны в Идлибе». Греческие власти заявляют, что лица, которые направляются к греческой границе, являются не беженцами из Идлиба, а турецкими мигрантами, которые проживали в Турции на протяжении долгих лет.

Заметим, что корреспондент ФАН также не нашел в лагерях беженцев, размещенных на острове, ни одного сирийца, зато там полно африканцев и афганцев. Последние вчера атаковали корреспондента ФАН и французскую съемочную группу, местная полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.