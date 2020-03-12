Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в России в 2022 году

Стокгольм, 12 марта. Мужской чемпионат мира по хоккею с мячом состоится в России в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Об этом сообщает пресс-служба FIB.

В сообщении FIB не уточняется город, который примет чемпионат. Благодаря данному решению FIB, Россия станет местом проведения трех мировых первенств по хоккею с мячом подряд. В 2020 году чемпионат пройдет в Иркутске, а в 2021 году — в Сыктывкаре.

Ранее чемпионат мира по хоккею с мячом планировалось провести с 29 марта по 5 апреля 2020 года в Иркутске, однако турнир был перенесен на октябрь из-за эпидемии коронавируса.

Стоит отметить, что сборная Россия по хоккею с мячом является действующим чемпионом мира. Наша команда 12 раз становилась победителем турнира. Советская сборная выигрывала мировое первенство 14 раз, что является рекордом.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество заразившихся вирусом во всем мире превышает 119 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более четырех тысяч человек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.