Дочь Заворотнюк рассказала, что для нее значит счастье

Москва, 12 марта. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своими мыслями касательно того, что такое счастье. Соответствующий пост она разметила в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Для меня счастье — проснуться и осознать, что все мои близкие и родные живы и здоровы. Любить и быть любимой. Искренне дружить и полностью доверять», — начала девушка свой пост.

Она подкрепила свои мысли высказываниями Ушакова, Ожегова и Аристотеля. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» подытожила, что счастье заключается в определенном моменте.

«Очень бы хотелось чтобы таких моментов в жизни каждого было бы больше», — отметила Анна.

Фолловеры поддержали девушку в ее размышления касательно темы счастья.

«Согласна с Вами, Счастье — это когда близкие и родные здоровы», — написала irin8650. Счастье — это когда все родные и близкие,друзья и знакомые живы и здоровы. Желаю вашей маме скорейшего выздоровления», — поддержала svetik_nurgalieva. «Лично я считаю, что счастье — это семья, когда тебя всегда поймут и поддержат, а также любимое дело, которое ты любишь», — отметила karmelito4ka2.

Летом 2019 года в СМИ появились слухи о том, что у известной артистки Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.

Врач и популярный телеведущий доктор Александр Мясников объяснил, может ли ЭКО спровоцировать развитие онкологического заболевания. По его словам, средства, которые вводятся для стимулировании женского организма на производство яйцеклеток, не являются фактором развития онкологических заболеваний.